Pronostico Israele-Italia: gli azzurri non possono fermarsi

Israele-Italia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Italia venerdì scorso ha impiegato quasi un’ora per aprire la “scatoletta” Estonia, capace di resistere al lungo e costante assedio degli azzurri, dominanti ma fin troppo imprecisi sotto porta.

Una volta aperto un primo varco, però, il fortino baltico si è letteralmente sbriciolato: Kean ha aperto le danze, il raddoppio del suo collega di reparto Retegui è arrivato dopo pochi minuti – l’oriundo, trasferitosi in estate in Arabia Saudita, ha realizzato una doppietta – ed al festival del gol si sono iscritti pure Raspadori e Bastoni. Non poteva iniziare meglio, dunque, l’era Gattuso: serviva una vittoria larga per rosicchiare un po’ di differenza reti alla Norvegia e, al netto di un primo tempo deludente sul piano realizzativo, alla fine è arrivata.

Un 5-0 che infonde fiducia e alza il livello dell’autostima dopo le prestazioni opache di giugno e la burrascosa fine della gestione Spalletti, ma cullarsi e pensare che i problemi siano alle spalle sarebbe un errore imperdonabile per l’Italia. Il cammino verso il Mondiale 2026 resta tortuoso e particolarmente impervio.

Gattuso, buona la prima

Con Gattuso si è rivisto in ogni caso un atteggiamento più offensivo e spregiudicato – difesa a quattro, due punte contemporaneamente in campo – che dovrà essere mantenuto anche nelle prossime partite, in cui gli azzurri avranno di nuovo l’obbligo di vincere nonché segnare più reti possibili per arrivare allo scontro diretto di novembre con la Norvegia con una differenza reti quantomeno accettabile.

Il problema è che neppure il secondo posto, al momento, sembra essere al sicuro: Israele, infatti, ha travolto 4-0 la Moldavia e, con una gara in più, ad oggi è secondo a quota 9 punti, a +3 sull’Italia. Qualsiasi risultato che non sia la vittoria in Ungheria, a Debrecen – la selezione israeliana, com’è noto, è costretta a giocare in campo neutro – complicherebbe seriamente i piani di rimonta sugli scandinavi, gli unici nel raggruppamento a punteggio pieno (12 punti). L’Italia ha affrontato Israele un anno fa in Nations League, tra settembre e ottobre: due vittorie per gli azzurri ma entrambe più sofferte del previsto (1-2 in trasferta e 4-1 in casa, anche se in quest’ultima sfida il match rimase in bilico fino a metà ripresa).

Come vedere Israele-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming

Israele-Italia è in programma lunedì alle 20:45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Rispetto alla modesta Estonia, Israele, oltre ad una discreta organizzazione tattica, ha più qualità – la stella è il centrocampista Gloukh, passato in estate dal Salisburgo all’Ajax – e potrebbe creare qualche grattacapo ad un’Italia che, come a Bergamo, non abbasserà il baricentro e sarà disposta a concedere nuovamente qualcosa nella propria metà campo. Israele ha sempre segnato almeno una rete in queste qualificazioni – ne ha realizzate due contro la Norvegia – e molto probabilmente non resterà a digiuno neppure contro gli azzurri, ad ogni modo favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di Israele-Italia

ISRAELE (4-1-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E. Peretz; Biton, Dor Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3