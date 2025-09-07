Pronostico Croazia-Montenegro: aggancio in vetta

Croazia-Montenegro è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tre partite del girone, nove punti. Tredici gol fatti e uno solo subito. Ma tutto questo non permette alla Croazia di essere al primo posto del raggruppamento L. Un solo motivo, ovvio: la Repubblica Ceca che ha giocato cinque partite è a quota 12. Ma l’aggancio in vetta lunedì sera è assicurato.

Tre vittorie di fila per la nazionale padrona di casa nel corso delle ultime tre uscite. Certo, tutti si aspettavano qualcosa in più rispetto al match giocato con le Far Oer, vinto solamente uno a zero in trasferta: ma sicuramente il match almeno inizialmente è stato preso sotto gamba. Ma quello che contava era il finale, ovviamente.

Contro il Montenegro, di questi problemi, almeno mentali, non ce ne saranno. E poi gli ospiti sono una squadra che non attraversa un momento brillante, visto che non vince dallo scorso mese di marzo contro le Far Oer, appunto, e sempre per uno a zero. Insomma, tutto questo per dire solamente una cosa: la Croazia si prenderà assolutamente i tre punti.

Come vedere Croazia-Montenegro in diretta tv e in streaming

La sfida Croazia-Montenegro è in programma lunedì 8 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Croazia vincente e senza nemmeno subire reti. Davanti il Montenegro fatica moltissimo e ha poche possibilità di trovare il gol nel corso di questi novanta minuti.

Le probabili formazioni di Croazia-Montenegro

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Perisic, Kramaric, Pasalic; Budimir.

MONTENEGRO (4-3-3): Petkovic; Vukcevic, Savic, Vujacic, Vukceviv; Jankovic, Bulatovic, Brnovic; Vukotic, Jovetic, Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0