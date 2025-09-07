Pronostico Cipro-Romania: solo per la gloria

Cipro-Romania è una partita valida per la seconda quinta di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Solo per la gloria. Sì, perché anche se l’aritmetica ancora non condanna queste due squadre, è evidente che di possibilità di andare avanti, e di prendersi almeno il secondo posto, non ce ne siano. Cipro e Romania, quindi, in queste ultime giornate di qualificazione al mondiale, cercheranno solamente di rendere meno pesante il cammino fino alla conclusione.

Il girone H è indirizzato: Bosnia prima con 12 punti in 4 partite, Austria alle spalle con 9 in 3 match, e poi c’è la Romania, che in quattro sfide giocate fino al momento ha collezionato solamente 6 punti. E diciamolo chiaramente, è di livello inferiore a quelle che abbiamo nominato prima. E poi c’è Cipro, che segna pochissimo e che prende anche non tanti gol, ma che non riesce a vincere. Solo contro San Marino lo ha fatto. Insomma, solo per la gloria, come dicevamo prima.

Una gloria che va conquistata e soprattutto, per quanto riguarda la Romania, è il tempo di evitare delle brutte figure. E questo significa non lasciare punti per strada contro una nazionale nettamente inferiore e che non è mai riuscita, in nessun modo, nemmeno lontanamente a pensare a raggiungere la fase finale di una manifestazione del genere. Insomma, Romania vincente, ovvio.

Come vedere Cipro-Romania in diretta tv e in streaming

La sfida Cipro-Romania è in programma martedì 9 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria della Romania è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Si prenderà tre punti la Romania in questo match. Per la gloria, come vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Cipro-Romania

CIPRO (4-3-2-1): Freitas; Loizou, Sielis, Pileas, Shikkis; Tzionis, Kastanos, Charalampoulos; Artumatasa, Laifis; Pittas.

ROMANIA (4-4-2): Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca, Sorescu; Man, Chiriches, Sut, Mihaila; Dragus, Tanase.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2