Pronostico Bosnia-Austria: è corsa a due per il Mondiale

Bosnia-Austria è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Bosnia e Austria si giocheranno fino alla fine la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. Ma ovviamente c’è una squadra favorita ed è quella che martedì sera giocherà in trasferta. Pronta all’aggancio in vetta, e sempre con una partita in meno.

All’Austria potrebbe anche bastare un pareggio, perché poi ha lo scontro diretto in casa, ma contro Cipro gli austriaci hanno tenuto i remi in barca, cercando di tenere a bada le energie per questo match che è decisivo. Vincendo infatti in Bosnia, Sabitzer e compagni prenderebbero in testa a questo raggruppamento i padroni di casa, spianando in maniera decisa e forse definitiva la strada verso il prossimo Mondiale. Andrà sicuramente così.

Austria molto più forte oggettivamente di una Bosnia che fino al momento ha vinto sempre ma contro formazioni di bassissimo valore. Un girone “peggiore” di questo non ci poteva essere. E nel momento in cui si alza il livello, l’Austria farà vedere di che pasta è fatta. Insomma, altro colpaccio esterno nella serata di martedì.

Come vedere Bosnia-Austria in diretta tv e in streaming

La sfida Bosnia-Austria è in programma martedì 9 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Le due squadre in queste partite di qualificazione hanno preso un solo gol. Quindi abbiamo davanti due difese importanti. Occhio quindi all’affermazione dell’Austria dentro una gara da meno di tre reti complessive e con una sola squadra a segno. Ovvio che parliamo di quella ospite.

Le probabili formazioni di Bosnia-Austria

BOSNIA (4-3-3): Vasilj; Gazibegovic, Radeljic, Barisic, Burnic; Tahirovic, Ajabegovic, Basic; Hajradanivovic, Dzeko, Demirovic.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Wimmer; Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1