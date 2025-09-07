Pronostico Azerbaigian-Ucraina: il colpo esterno non è in discussione

Azerbaigian-Ucraina è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Si sapeva che l’Ucraina avrebbe avuto vita difficile contro la Francia. Tutte le nazionali del Mondo hanno vita difficile contro Mbappé e compagni. Ma nonostante lo due a zero finale, i gialli hanno dimostrato di avere possibilità importanti di chiudere almeno al secondo posto in questo girone. Un secondo posto che potrebbe essere raggiunto già martedì sera, anche se la differenza reti è già indirizzata.

Sì, perché l’Islanda – l’altra nazionale che si gioca la piazza d’onore che permette di andare ai playoff – ne ha fatti cinque all’Azerbaigian, la formazione che in questo girone non dovrebbe fare nemmeno un punto. Quindi o l’Ucraina riesce a tramutare in gol tutte le azioni che piazza durante la partita, oppure sarà complicato essere al secondo posto.

Ma il discorso della differenza reti, ovviamente, verrà affrontato nel momento giusto. Adesso, per la formazione ospite – che come sappiamo praticamente gioca tutte le partite in trasferta – c’è da pensare solamente alla vittoria. Una vittoria che è assolutamente alla portata contro l’Azerbaigian, che non vince una partita ufficiale dal 2023, quando incredibilmente batté la Svezia. Per il resto solo qualche sorriso in amichevole, mentre nelle partite che contavano solamente delusioni. Ne arriverà sicuramente un’altra nella serata di martedì.

Come vedere Azerbaigian-Ucraina in diretta tv e in streaming

La sfida Azerbaigian-Ucraina è in programma martedì 9 settembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Facile pronosticare una vittoria esterna. Dentro una gara che potrebbe vedere solamente la formazione ospite vincere. In ogni caso, la quota del 2 è succulenta e deve essere per forza di cose prendere in considerazione. E sfruttata, ovviamente.

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Ucraina

AZERBAIGIAN (3-5-2): Mahammadaliev; Badalov, Mustafadza, Dadhamirov; Huseynov, Abdulazzada, Mahmudov, Ibrahmli, Cafarquilyev; Akgundaze, Emreli.

UCRAINA (4-5-1): Trubin; Lonoplya, Zabarnyi, Matvilienko, Zinchenko; Zubkov, Yarmoluyk, Sudakov, Kaliuzhnyi, Gutsulyak; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2