Pronostico Armenia-Irlanda: finisce come l’ultima volta

Armenia-Irlanda è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Armenia ha preso cinque gol da Portogallo nel debutto di queste qualificazioni Mondiali. L’Irlanda invece – in gol Ferguson della Roma – ha pareggiato due a due in casa contro l’Ungheria. Un approccio diverso a questa competizione che permette di prendersi il secondo posto e di andare ai playoff per il Mondiale. Sì, perché in questo raggruppamento non ci sono dubbi su chi vincerà: il Portogallo fa un altro tipo di sport.

Detto questo, è evidente che ci sia una squadra favorita, cresciuta nel corso degli ultimi anni, e che si prenderà i tre punti. Così come successo nell’ultimo precedente, giocato tre anni fa, in Nations League: l’Irlanda, che allora ha battuto 3-2 l’Armenia, ha una grossa possibilità: quella di andare al secondo posto alla seconda giornata perché i lusitani batteranno senza particolari problemi l’Ungheria. Un match indirizzato, questo, che aprirà degli scenari importanti ai verdi che poi si giocheranno il tutto per tutto contro gli ungheresi.

Come vedere Armenia-Irlanda in diretta tv e in streaming

La sfida Armenia-Irlanda è in programma martedì 9 settembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

La quota della vittoria irlandese ci permette di dire che basta questo per inserirla in schedina. Poi c’è anche il GOL – che è uscito in due dei quattro scontri diretti – che stuzzica un poco. Però la certezza è l’affermazione ospite. E basta così.

Le probabili formazioni di Armenia-Irlanda

ARMENIA (4-4-2): Avagyan; Piloyan, Harutynyan, Muradyan, Tikzinyan; Hovanassynia, Iwu, Spertsysan, Bichakhacyan; Berseghyan, Zelaryan.

IRLANDA (4-3-3): Kellehrer; O’Brien, Collins, O’Shea, Doherty; Knight, Cullen, Azaz; Szomics, Ferguson, Manning.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0