Pronostico Albania-Lettonia: la vittoria non basta

Albania-Lettonia è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Non basta la vittoria. Non serve più. A meno che non succeda qualcosa di straordinario e di imprevedibile, al momento. L’Albania è quasi fuori dal Mondiale. Troppo pochi cinque punti in 4 partite conquistati fino al momento. La Serbia, che ha un match in meno, ha già messo a referto sette punti. Mentre l’Inghilterra staccherà il pass diretto.

Serve vincere per sognare ancora. Contro la Lettonia in primis e poi con tutte le altre squadre che verranno affrontate. Ma come detto è durissima e i segnali che arrivano non sono di certo dei migliori. Sì, è vero, questa partita l’Albania comunque la vincerà e cercherà di tenere viva la fiammella che ormai si è quasi spenta: la Lettonia è poca cosa e in quattro partite che ha giocato in queste qualificazioni ai mondiali ha messo a segno solamente due reti. In attacco quindi si fatica. Di gol presi non ne sono arrivati tanti, ma se non segni allora è inutile pensare di fare punti.

Insomma, un Albania che chiuderà con un mezzo sorriso sapendo di poter fare di più e sapendo di avere le carte in regola per tenere testa alla Serbia. Ma di errori nel corso di questa fase ne sono stati commessi tanti e verranno pagati tutti a carissimo prezzo. Come? Chiudendo al terzo posto, inutile per tutto.

Come vedere Albania-Lettonia in diretta tv e in streaming

La sfida Albania-Lettonia è in programma martedì 9 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

La vittoria dell’Albania è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.43 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Segnerà solamente l’Albania in questa partita. Quindi tre punti per i padroni di casa. Poi si vedrà se torneranno utili nelle ultime tre gare che mancheranno alla fine. Ma per il momento gli albanesi si prenderanno questa affermazione.

Le probabili formazioni di Albania-Lettonia

ALBANIA (4-4-2): Strakosha; Balliu, Ismajili, Kumbulla, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Hoxha.

LETTONIA (5-3-2): Zviedris; Jaunzems, Jurkovskis, Cernomodjis, Balodis, Ciganiks; Varslavans, Saveljes, Zenekovs; Ikauniesk, Gutkovsis.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3