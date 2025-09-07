I pronostici di domenica 7 settembre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo

I pronostici di domenica settembre, ci sono partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 e campionati minori come la Serie C

Giovedì scorso in un tempo la Spagna campione d’Europa in carica ha liquidato senza problemi la fragile Bulgaria, chiudendo di fatto i giochi prima della pausa. Lamine Yamal, autore di numerose giocate d’alta scuola, non è riuscito a trovare la via del gol, ma ha fornito l’assist a Merino per il 3-0 che ha permesso alla Roja di blindare il risultato, intascare i primi tre punti di queste qualificazioni e rispondere immediatamente alla Turchia, la più accreditata rivale per il primo posto, vittoriosa in Georgia al termine di un match pirotecnico terminato 3-2.

Dal 2023 la Roja ha incassato solo due sconfitte nei tempi regolamentari e non perde in trasferta addirittura da più di due anni. Numeri che fanno impressione e che indubbiamente incutono timore a Vincenzo Montella, ct della Turchia. Tre vittorie spagnole negli ultimi tre precedenti tra le due selezioni, che non si affrontano dal 2016. Giocare in Turchia davanti a un pubblico sempre molto caloroso non è una passeggiata ma questa Roja non sembra avere punti deboli. Spagna favorita in un match in cui anche la selezione di Montella dovrebbe trovare la via del gol.

I pronostici sulle altre partite

Dopo la clamorosa sconfitta con la Slovacchia, la Germania deve subito reagire. L’Irlanda del Nord contro le big può essere ostica quando gioca in casa, raramente riesce ad esserlo in trasferta. I tedeschi potrebbero impiegare un po’ di tempo per sbloccare la partita, ma alla lunga dovrebbero vincere segnando almeno tre gol.

Attese vittorie interne anche per la Georgia contro la modesta Bulgaria e per la Polonia contro la Finlandia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 0,5 PRIMO TEMPO + OVER 0,5 SECONDO TEMPO in Germania-Irlanda del Nord, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

GEORGIA (in Georgia-Bulgaria, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00)

(in Georgia-Bulgaria, ore 15:00) SLOVACCHIA (in Lussemburgo-Slovacchia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Lussemburgo-Slovacchia, ore 20:45) POLONIA (in Polonia-Finlandia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lituania-Olanda , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Belgio-Kazakistan , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Germania-Irlanda del Nord, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Turchia-Spagna, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Turchia-Spagna, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45