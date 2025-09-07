Finale US Open 2025: per Sinner c’è Laila, ma chi è la fidanzata di Alcaraz?

Alla finale degli US Open, Jannik Sinner avrà al suo fianco Laila Hasanovic, già presente alla semifinale: ecco chi ci sarà, invece, per Carlos Alcaraz.

Suvvia, non prendiamoci in giro. Seppur consapevoli del fatto che sia un desiderio assai sadico, tutti quanti abbiamo sperato che questo 2025 potesse riservarci una terza finale Slam al cardiopalma. La avremo: dopo la battaglia al Roland Garros, e a qualche settimana di distanza di quella a Wimbledon, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno sia il titolo di re degli Us Open, che di numero 1 del ranking mondiale.

Sono stati impeccabili dal primo all’ultimo match, ragion per cui non è semplice prevedere chi tra i due riuscirà a dominare all’ombra della statua della libertà. Una cosa, tuttavia, la sappiamo: in tribuna ci saranno migliaia e migliaia di persone a godersi quello che sarà, senza ombra di dubbio, uno dei match più pirotecnici della stagione. Entrambi hanno già trionfato all’Arthur Ashe Stadium e ci sono tutti i presupposti per una finale indimenticabile.

Sugli spalti ci sarà anche una certa ragazza, bellissima, che è stata pizzicata dalle telecamere del Flushing Meadows mentre, in campo, Sinner si batteva contro Felix Auger-Aliassime. Parliamo di Laila Hasanovic, la modella danese con cui il fenomeno altoatesino fa coppia fissa dalla scorsa primavera. Look sobrio, sorriso magnetico, atteggiamento elegante, applausi: gli è stata accanto in maniera silenziosa, senza sedere nel suo box, ma siamo certi che la sua presenza abbia comunque significato molto per Jannik.

Tra tribuna e mistero: le storie d’amore dietro Sinner e Alcaraz

Se per Sinner, a New York, ci sarà Laila, non resta che capire chi ci sarà invece per il suo antagonista, lo spagnolo Alcaraz. Nel suo caso, il discorso è ben diverso.

Si parla tantissimo della sua vita sentimentale, ma le certezze di cui disponiamo sono ben poche. In passato si è parlato di una relazione con Maria González Giménez, studentessa di Giurisprudenza, mai confermata ufficialmente dal tennista. Negli anni i tabloid hanno rilanciato speculazioni di ogni tipo, focalizzandosi sui presunti flirt con Melodie Penalver (in foto in alto), Lola Marandel e perfino Ana Mena. Infine, nelle scorse settimane, si è a lungo dibattuto circa l’ipotesi che ci sia del tenero tra Carlos ed Emma Raducanu.

La verità, però, sebbene gli esperti di gossip sostengano che gli piaccia divertirsi e non sia in cerca di una relazione stabile, è che Carlitos preferisce mantenere la sua sfera privata lontana dai riflettori, limitandosi a raccontare il suo tennis e i suoi successi.