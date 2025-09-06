Pronostico Turchia-Spagna: Montella a caccia dell’impresa contro la Roja

Turchia-Spagna è una partita valida per la seconda giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Una formalità, come previsto. Giovedì scorso in un tempo la Spagna campione d’Europa in carica ha liquidato senza problemi la fragile Bulgaria, chiudendo di fatto i giochi prima della pausa. Lamine Yamal, autore di numerose giocate d’alta scuola, non è riuscito a trovare la via del gol, ma ha fornito l’assist a Merino per il 3-0 che ha permesso alla Roja di blindare il risultato, intascare i primi tre punti di queste qualificazioni e rispondere immediatamente alla Turchia, la più accreditata rivale per il primo posto, vittoriosa in Georgia al termine di un match pirotecnico terminato 3-2.

Il netto successo in Bulgaria consente infatti agli uomini di Luis de la Fuente di recarsi a Konya con uno spirito diverso in quello che dovrebbe essere, in teoria, il match più complicato da qui fino a novembre. La Spagna, tuttavia, continua a non sbagliare un colpo né a mostrare segnali di sazietà da quando in panchina c’è il commissario tecnico che ha riportato le Furie Rosse sul tetto del continente nell’estate 2024. Dal 2023 la Roja ha incassato solo due sconfitte nei tempi regolamentari e non perde in trasferta addirittura da più di due anni.

Numeri che fanno impressione e che indubbiamente incutono timore a Vincenzo Montella, ct della Turchia. L’allenatore italiano, ormai da quasi due anni al timone della nazionale turca con ottimi risultati, sa bene che i suoi dovranno giocare la partita perfetta per sperare di strappare almeno un punto contro quella che attualmente è la rappresentativa più forte e completa del pianeta, in grado di giocare davvero “a memoria”. Non sono contemplati, dunque, errori come quelli commessi in Georgia nella propria metà campo: la Turchia si è eccessivamente rilassata dopo essere andata in vantaggio di tre gol e, complice l’espulsione di Yilmaz sul 3-1, ha rischiato di subire quella che sarebbe stata una rimonta clamorosa.

Come vedere Turchia-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Turchia e Spagna è in programma domenica alle 20:45 allo stadio Municipale metropolitano di Konya, in Turchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Spagna è quotata a 1.50 su GoldbetGoldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Tre vittorie spagnole negli ultimi tre precedenti tra le due selezioni, che non si affrontano dal 2016. Giocare in Turchia davanti a un pubblico sempre molto caloroso non è una passeggiata ma questa Roja non sembra avere punti deboli. Spagna favorita in un match in cui anche la selezione di Montella dovrebbe trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Turchia-Spagna

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, N. Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3