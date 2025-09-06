Pronostico Svizzera-Slovenia: Mondiale già in cassaforte

Svizzera-Slovenia è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il Mondiale è in cassaforte. Sì, perché in un raggruppamento di quattro squadre, quando vinci le prime due partite, allora arriva tutto in discesa. E lo sappiamo. E questo è quello che succederà lunedì sera alla Svizzera, che ospita la Slovenia, e che viene dalla vittoria semplice contro il Kosovo che ha ulteriormente messo in evidenza un fatto: questa nazionale è in costante crescita.

La Slovenia, che ha comunque pareggiato contro la Svezia nel primo turno del gruppo B, rimane sì una nazionale temibile, ma non contro questa formazione elvetica che riesce a sfornare dei talenti importanti che sono trascinati da quegli uomini che hanno già una certa esperienza internazionale. In poche parole parliamo di una formazione che ha tutto nelle proprie mani. Sì, magari se la potrebbe giocare con la Svezia, ma se vince anche lunedì sera, cosa che è altamente probabile, allora il discorso davvero sarebbe in discesa.

Negli ultimi tre anni, inoltre, la Svizzera in casa ha perso solamente una volta contro la Spagna. Anche questo è un dato che ci spinge a dire che il risultato sia scritto.

Come vedere Svizzera-Slovenia in diretta tv e in streaming

La sfida Svizzera-Slovenia è in programma lunedì 8 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Svizzera è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.08 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Seconda vittoria di fila e Mondiale quasi in cassaforte per la Svizzera, che non avrà problemi a prendersi i tre punti contro la Slovenia.

Le probabili formazioni di Svizzera-Slovenia

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder: Ndoye, Embolo, Vargas.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnincik, Dkrusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Certin, Elsnik, Lovric; Sporar, Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1