Pronostico Lussemburgo-Slovacchia: altri tre punti d’oro dopo l’impresa

Lussemburgo-Slovacchia è una partita valida per la seconda giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Giovedì scorso la Slovacchia ha messo la firma sulla prima grande sorpresa delle qualificazioni mondiali Uefa battendo nientepopodimenoche una selezione nettamente più quotata come la Germania, sconfitta 2-0 a Bratislava. Hancko e Strelec sono stati i giustizieri della Mannschaft che, priva del suo talento più luminoso, Jamal Musiala, ha sparato a salve rimanendo intrappolata nella “ragnatela” costruita dagli uomini di Francesco Calzona.

Un successo pesantissimo ed importantissimo per una Slovacchia ed allo stesso tempo inaspettato visti gli ultimi risultati: lo scorso giugno erano arrivate due sconfitte nelle amichevoli con Grecia e Israele, due rappresentative più o meno del livello degli slovacchi, mentre a marzo, in Nations League, Lobotka e compagni non erano riusciti a conquistare la promozione in Lega B arrendendosi alla Slovenia nello spareggio.

La qualificazione, adesso, si fa in discesa, quantomeno per la seconda piazza: la selezione di Calzona, vincendo le prossime quattro partite potrebbe addirittura provare a contendere il primo posto ai tedeschi, che affronteranno di nuovo a novembre nell’ultima giornata. Per dare continuità alla vittoria di giovedì bisogna archiviare anche la pratica Lussemburgo: l’avventura nelle qualificazioni della selezione che attualmente occupa il novantaduesimo posto nel ranking Fifa non è iniziata con il piede giusto. L’Irlanda del Nord ha avuto la meglio 3-1 sulla squadra di Jeff Strasser, crollata nella ripresa dopo aver trovato il gol del pareggio a metà primo tempo con Dardari. L’espulsione di Korac sul 2-1 per i nordirlandesi, poi, ha complicato tutto facendo svanire ogni speranza di rimonta.

Come vedere Lussemburgo-Slovacchia in diretta tv e in streaming

Lussemburgo-Slovacchia è in programma domenica alle 20:45 allo Stade de Luxembourg di Lussemburgo, in Lussemburgo. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lussemburgo non ha mai battuto la Slovacchia in match ufficiali: si può dare fiducia alla selezione di Calzona soprattutto dopo l’impresa con la Germania. Non ci aspettiamo troppi gol, come negli ultimi due precedenti risalenti al 2023 e terminati con un pareggio (0-0) e una vittoria slovacca (0-1).

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Slovacchia

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Jans, Selimovic, Mahmutovic, Carlson; Olesen, Barreiro; Sanches, Sinani, Bohnert; Dardari.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Benes; Duris, Strelec, Sauer.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1