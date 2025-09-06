I pronostici di sabato 6 settembre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo

I pronostici di sabato 6 settembre, ci sono partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 e campionati minori come Serie C, League One e League Two
Tre vittorie su tre, sei gol segnati e nessuno subito. L’Inghilterra ha già fatto il vuoto attorno a sé nel gruppo K mostrando sin da subito i muscoli. Nessun passo falso per la selezione dei Tre Leoni, che dallo scorso gennaio è guidata da Thomas Tuchel, alla sua prima esperienza al timone di una nazionale.
A giugno l’Inghilterra si è “accontentata” di vincere con un solo gol contro Andorra, non offrendo una grande prestazione nonostante in campo ci fossero parecchi titolari. Stavolta crediamo che il passivo sarà più ampio: la selezione di Tuchel con ogni probabilità riuscirà a realizzare dai tre ai sei gol. Sarà un assedio totale dall’inizio alla fine, ecco perché è facile prevedere anche un alto numero di calci d’angolo battuti. All’andata questa statistica segnò un netto 12-0 per l’Inghilterra.
Vittorie in arrivo anche per la Serbia sul campo della Lettonia e per il Portogallo in trasferta contro l’Armenia.
I pronostici sulle altre partite
In questo fine settimana in cui i due principali campionati (Premier League e Championship) sono fermi per via degli impegni delle nazionali nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, in Inghilterra i riflettori sono interamente puntati su League One e League Two, rispettivamente la terza e la quarta serie del sistema calcistico inglese.
Tra le partite da “gol” occhio a Doncaster-Bradford in League One e Colchester United-Crewe Alexandra in League Two.
Pronostici: la scelta del Veggente
• INGHILTERRA OVER 10,5 CALCI D’ANGOLO in Inghilterra-Andorra, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00
Vincenti
- SERBIA (in Lettonia-Serbia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00)
- PORTOGALLO (in Armenia-Portogallo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)
- MALAGA (in Malaga-Granada, Segunda Division, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Armenia-Portogallo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00
- Austria-Cipro, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
- San Marino-Bosnia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Doncaster-Bradford, League One, ore 16:00
- Colchester United-Crewe Alexandra, League Two, ore 16:00
Comparazione quota totale (gol + over): 7.60 GOLDBET ; 7.43 SNAI; 7.60 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Ucraina-Francia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45