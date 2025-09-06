I pronostici di sabato 6 settembre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo

I pronostici di sabato 6 settembre, ci sono partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 e campionati minori come Serie C, League One e League Two

Tre vittorie su tre, sei gol segnati e nessuno subito. L’Inghilterra ha già fatto il vuoto attorno a sé nel gruppo K mostrando sin da subito i muscoli. Nessun passo falso per la selezione dei Tre Leoni, che dallo scorso gennaio è guidata da Thomas Tuchel, alla sua prima esperienza al timone di una nazionale.

A giugno l’Inghilterra si è “accontentata” di vincere con un solo gol contro Andorra, non offrendo una grande prestazione nonostante in campo ci fossero parecchi titolari. Stavolta crediamo che il passivo sarà più ampio: la selezione di Tuchel con ogni probabilità riuscirà a realizzare dai tre ai sei gol. Sarà un assedio totale dall’inizio alla fine, ecco perché è facile prevedere anche un alto numero di calci d’angolo battuti. All’andata questa statistica segnò un netto 12-0 per l’Inghilterra.

Vittorie in arrivo anche per la Serbia sul campo della Lettonia e per il Portogallo in trasferta contro l’Armenia.

I pronostici sulle altre partite

In questo fine settimana in cui i due principali campionati (Premier League e Championship) sono fermi per via degli impegni delle nazionali nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, in Inghilterra i riflettori sono interamente puntati su League One e League Two, rispettivamente la terza e la quarta serie del sistema calcistico inglese.

Tra le partite da “gol” occhio a Doncaster-Bradford in League One e Colchester United-Crewe Alexandra in League Two.

Pronostici: la scelta del Veggente

• INGHILTERRA OVER 10,5 CALCI D’ANGOLO in Inghilterra-Andorra, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

Vincenti

SERBIA (in Lettonia-Serbia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00)

(in Lettonia-Serbia, ore 15:00) PORTOGALLO (in Armenia-Portogallo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Armenia-Portogallo, ore 18:00) MALAGA (in Malaga-Granada, Segunda Division, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Armenia-Portogallo , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Austria-Cipro , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 San Marino-Bosnia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Doncaster-Bradford , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Colchester United-Crewe Alexandra, League Two, ore 16:00

Comparazione quota totale (gol + over): 7.60 GOLDBET ; 7.43 SNAI; 7.60 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Ucraina-Francia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45