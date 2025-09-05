Pronostico San Marino-Bosnia: rimangono a punteggio pieno

San Marino-Bosnia è una partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Il gruppo B è uno di quelli senza “big”, cioè privo di selezioni con un certo blasone. Ne consegue, dunque, che la lotta per il primo posto sia molto agguerrita: a guardare tutti dall’alto verso il basso, al momento, è la Bosnia, con tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Austria e Romania. Tre squadre che però non hanno giocato lo stesso numero di partite: i balcanici ne hanno disputate tre – due in più degli austriaci e una in meno dei romeni – conquistando altrettante vittorie tra cui quella, importantissima, con la Romania (0-1), trafitta da un gol di Gigovic.

Gli uomini di Sergej Barbarez non hanno sbagliato neppure le altre, contro le rappresentative più abbordabili: seppur di misura, si sono imposti sia su Cipro (2-1) che su San Marino (1-0). Nazionale, quest’ultima, che sfideranno in questa finestra, a distanza di pochi giorni dall’atteso scontro diretto con l’Austria. Eventuali passi falsi, insomma, non sono ammessi, considerando che presentarsi all’appuntamento gli austriaci con un vantaggio di tre punti in classifica sarebbe importante anche dal punto di vista del morale e della fiducia.

Barbarez, intanto, nelle prossime due gare dovrà fare a meno di numerosi elementi: parliamo degli infortunati Ahmedhodzic, Kolasinac e Malic. Rispetto alle convocazioni di giugno non ci sono neppure Kulasin, Saric, Bicakcic e Huseinbasic. In compenso, non mancano i punti fermi di questa nazionale: dal 39enne Dzeko – quest’anno alla Fiorentina – ai vari Demirovic, Muharemovic e Tahirovic. Per San Marino si profila l’ennesima sconfitta: l’obiettivo, come al solito, è provare a limitare i danni, magari riuscendo a perforare la rete avversaria com’è accaduto lo scorso marzo nella sfida con la Romania, terminata 5-1.

Come vedere San Marino-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida San Marino-Bosnia in programma sabato alle 20:45 al San Marino Stadium di Serravalle, a San Marino, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

La Bosnia sfrutterà l’occasione rimanendo a punteggio pieno in un girone che finora la vede protagonista. Ci aspettiamo un successo più netto contro i sammarinesi rispetto all’andata: stavolta lo scarto sarà almeno di due gol.

Le probabili formazioni di San Marino-Bosnia

SAN MARINO (4-5-1): Colombo; G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Riccardi; Contadini, Golinucci, Capicchioni, Zannoni, Lazzari; Nanni.

BOSNIA (4-2-3-1): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Barisic, Burnic; Tahirovic, Sunjic; Hajradinovic, Gigovic, Memic; Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3