Pronostico Lituania-Olanda: goleada per evitare rischi

Lituania-Olanda è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La beffa nel finale. E adesso non si può più sbagliare. La Polonia, anche in maniera inaspettata, ha strappato un punto sul campo dell’Olanda nella quarta giornata di queste qualificazioni al Mondiale del girone G. E adesso non si può più sbagliare.

In trasferta sul campo della Lituania – tre punti dopo 4 partite – gli Orangee non hanno nessuna possibilità se non quella di vincere. Anche perché Polonia e Finlandia sono a pari punti – anche se hanno una partita in più – ma un altro passo falso farebbe davvero rischiare molto. Succederà? Crediamo di no per un semplice motivo.

Nella gara giocata giovedì sera i padroni di casa di Koeman hanno peccato in una sola cosa: quella di non chiudere prima la partita. Sì, hanno avuto le occasioni per farlo e non ci sono riusciti e questo ha permesso ai polacchi di rimanere in corsa fino alla fine e poi segnare il gol che ha fissato il finale sul pari. I soliti problemi olandesi, direbbe qualcuno. Ed è andata appunto in questo modo. L’obiettivo, quello di segnare di più e vincere prima la partita, verrà raggiunto nella serata di domenica.

Come vedere Lituania-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida Lituania-Olanda è in programma domenica 7 settembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Per non rischiare nulla, l’Olanda, cercherà in tutti i modi di chiudere presto la partita che si dovrebbe sbloccare già nella prima parte. Quindi, oltre alla vittoria degli ospiti, si potrebbe pure puntare su parziale-finale 1|1 e anche sul fatto che la squadra di Koeman non dovrebbe subire gol.

Le probabili formazioni di Lituania-Olanda

LITUANIA (4-2-3-1): Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Kalinsuaskas, Tutyskinas; Vorobjovas, Sirgedas; Lasickas, Gineitis, Dolznikov; Paulauskas.

OLANDA (4-3-3): Vergbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van der Ven; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Simons, Depay, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4