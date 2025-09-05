Pronostico Irlanda-Ungheria: subito un delicatissimo scontro diretto

Irlanda-Ungheria è una partita valida per la prima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

In un girone in cui il primo posto sarà molto probabilmente appannaggio del Portogallo, l’Irlanda concorrerà per la seconda piazza – e dunque per gli spareggi – insieme a Ungheria e Armenia. Per andare al Mondiale bisognerà fare meglio dei magiari, che affronteranno già nella prima giornata in uno scontro diretto importantissimo. Sì, a Dublino i Boys in Green si giocano parecchio: partire con una vittoria contro la diretta concorrente per il secondo posto equivarrebbe ad un’iniezione di fiducia non indifferente per la selezione di Heimir Hallgrimsson, commissario tecnico che sorprese tutti portando l’Islanda ad Euro 2016 e conducendola contro ogni pronostico fino ai quarti di finale.

Molto positivo l’impatto dell’allenatore islandese: l’Irlanda ha totalizzato 4 vittorie nelle ultime 9 uscite tra cui le due ottenute a marzo ai danni della Bulgaria che le hanno permesso di restare in Lega B di Nations League. Più in generale, sotto la nuova guida tecnica Collins e compagni hanno dimostrato di essere cresciuti sotto numerosi punti di vista ed il peggio sembra essere alle spalle. Basterà per centrare la prima qualificazione ad un campionato del mondo dal lontano 2002? In tal senso la sfida con l’Ungheria sarà un test cruciale.

La selezione guidata dall’italiano Marco Rossi, al contrario, dà l’impressione di avere perso qualche certezza. I risultati ottenuti nel 2025 non infondono fiducia: i magiari sono usciti sconfitti dalla doppia sfida con la Turchia (3-1 all’andata e 1-3 al ritorno) in Nations League perdendo lo spareggio e retrocedendo in Lega B. E le amichevoli di luglio non hanno dissipato completamente i dubbi: sconfitta interna con la Svezia (0-2) e successo di misura sull’Azerbaigian (1-2).

Come vedere Irlanda-Ungheria in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda-Ungheria è in programma sabato alle 20:45 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Ungheria non ha certamente brillato nelle ultime partite ma resta una selezione insidiosa, che può contare su elementi del calibro di Szoboszlai, Kerkez e Szalai, tanto per citarne qualcuno. Per i magiari però non sarà facile tornare dall’Irlanda con i tre punti: si profila un match molto combattuto, in cui la selezione di casa dovrebbe strappare almeno un pareggio. Il numero delle reti complessive sarà probabilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Irlanda-Ungheria

IRLANDA (4-4-2): Kelleher; Doherty, Collins, O’Shea, Manning; Johnston, Cullen, Knight, Azaz; Idah, Ferguson.

UNGHERIA (4-3-3): Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; A. Toth, Schafer, Szoboszlai; Lukacs, Varga, Sallai.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1