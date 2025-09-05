Pronostico Inghilterra-Andorra: non finisce come tre mesi fa

Inghilterra-Andorra è una partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Tre vittorie su tre, sei gol segnati e nessuno subito. L’Inghilterra ha già fatto il vuoto attorno a sé nel gruppo K mostrando sin da subito i muscoli. Nessun passo falso per la selezione dei Tre Leoni, che dallo scorso gennaio è guidata da Thomas Tuchel, alla sua prima esperienza al timone di una nazionale.

C’è da dire, però, che gli inglesi non hanno ancora affrontato l’avversaria sulla carta più insidiosa del girone, la Serbia: lo faranno nella prossima settimana, a Belgrado.

Prima di approdare nei Balcani, tuttavia, bisogna prendersi altri tre punti contro la modesta Andorra, in modo tale da recarsi nell’infuocato Marakana con un vantaggio ancora più cospicuo e con il primo posto, di fatto, blindato. La selezione del piccolo Principato, del resto, non sembra avere alcuna chance dopo un inizio deprimente: zero punti in quattro partite per la rappresentativa pirenaica – neanche un gol segnato a fronte di 8 subiti – rimasta a secco anche contro la Lettonia, con la quale in teoria dovrebbe duellare per evitare di chiudere all’ultimo posto. Tuchel verosmilmente ne approfitterà per fare qualche esperimento in questa sfida, in programma al Villa Park, stadio dell’Aston Villa: diverse novità tra i convocati, tra cui l’ex Genoa Spence ed il centrocampista del Nottingham Forest Anderson, oltre al milanista Loftus-Cheek, che non veniva chiamato dal 2018. Escluso invece Alexander-Arnold, trasferitosi in estate dal Liverpool al Real Madrid.

Come vedere Inghilterra-Andorra in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inghilterra e Andorra è in programma sabato alle 18:00 al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

A giugno l’Inghilterra si è “accontentata” di vincere con un solo gol contro Andorra, non offrendo una grande prestazione nonostante in campo ci fossero parecchi titolari. Stavolta crediamo che il passivo sarà più ampio: la selezione di Tuchel con ogni probabilità riuscirà a realizzare dai tre ai sei gol.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Andorra

INGHILTERRA (4-2-3-1): D. Henderson; Livramento, Stones, Burn, Spence; Rice, J. Henderson; Bowen, Rogers, Rashford; Kane.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Borra, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia; Martinez, M. Vales, M. Rebes, Cervos; R. Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0