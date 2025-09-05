Pronostico Germania-Irlanda del Nord: choc alle spalle con una vittoria

Germania-Irlanda del Nord è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Choc. Con un post partita sicuramente non semplice. La sconfitta in Slovacchia della Germania – che mai è entrata in partita – ha fatto anche sbottare Nagelsmann: “Non venitemi a parlare del bel gioco” ha detto il tecnico alla conclusione del match. Una sconfitta inaspettata che adesso mette in salita il discorso qualificazione in questo raggruppamento da quattro squadre.

La possibilità di rivincita arriva subito però per i tedeschi, che domenica sera ospitano in casa l’Irlanda del Nord che ha vinto al debutto. Adesso però non basta più vincer per la truppa teutonica, ma devono arrivare anche molti gol perché il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti totale. Insomma, ci sono delle difficoltà che la Gerbmania comunque cercherà di rispedire indietro, insieme alle critiche clamorose che gli sono piovute addosso nel corso di queste ore.

Quindi? Quindi è evidente che questa partita per ovvi motivi ha un solo pronostico utile, quello di un’affermazione tedesca che arriverà. Anche a mani basse, anche con una prestazione davvero importante. Altrimenti rischia anche Nagelsmann…

Come vedere Germania-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

La sfida Germania-Irlanda del Nord è in programma domenica 7 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Germania è quotata 1.11 su Goldbet e Lottomatica e a 1.12 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.47 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria della Germania e primi tre punti di questa campagna Mondiale. I tedeschi sono obbligati a vincere e a farlo bene. Insomma, per l’Irlanda del Nord ci sarà davvero poco da fare.

Le probabili formazioni di Germania-Irlanda del Nord

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Collins, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Stiller; Gnabry, Goretzka, Wirtz; Woltemade.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Farrell; Hume, McNair, Toal; Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny; Reid, Price.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0