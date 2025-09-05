Pronostico Georgia-Bulgaria: vittoria in cassaforte e qualificazione aperta

Georgia-Bulgaria è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 15:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Alla prima hanno perso entrambe. La Georgia contro la Turchia, la Bulgaria contro la Spagna. Un match già decisivo, insomma, visto che parliamo di un girone a quattro squadre che ha dato le prime indicazioni. Ma i padroni di casa possono ancora sperare, anche se dovranno andare a fare il miracolo contro Montella.

Georgia favorita, perché è una squadra viva, con giocatori importanti che possono anche decidere la partita con una sola giocata. Dentro il raggruppamento E delle qualificazioni ai Mondiali, tenendo conto che le Furie Rosse hanno il pass in cassaforte per la manifestazione del prossimo anno, il secondo posto è qualcosa di importante. E la Bulgaria sa benissimo di non avere nessuna possibilità anche perché è pure destinata a perdere questa partita.

Detto questo, e ovviamente anche per quello che abbiamo visto nel corso delle serata di giovedì, è evidente che la Georgia si prenderà i tre punti e rimarrà in corsa e di fatto eliminerà la formazione ospite. In campo ci andranno due formazioni che vivono momento diversi e che hanno oggettivamente obiettivi diversi.

Come vedere Georgia-Bulgaria in diretta tv e in streaming

La sfida Georgia-Bulgaria è in programma domenica 7 settembre alle 15:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Georgia è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non è in discussione la vittoria della Georgia contro la Bulgaria. E già la quota dell’affermazione die padroni di casa è succulenta e quindi da provare. Occhio anche alla possibilità del NO GOL: davanti, i bulgari, sono davvero poca cosa.

Le probabili formazioni di Georgia-Bulgaria

GEORGIA (4-4-2): Mamardshavili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili; Tsiatashivili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

BULGARIA (4-3-3): Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nurberger; Chochev, Panayotov, Gruev; Minkov, Kolev, Kirilov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0