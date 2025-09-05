Pronostico Belgio-Kazakistan: Rudi Garcia ci ha preso gusto

Belgio-Kazakistan è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Rudi Garcia ci ha sicuramente preso gusto. E dopo aver straripato, giustamente, sul campo del Liechtenstein nella gara giocata nella serata di giovedì, vuole vedere dalla sua nazionale un’altra prova importante. Magari con lo stesso finale.

Con sette punti conquistati in tre partite, il Belgio al momento è al terzo posto del raggruppamento J alle spalle di Galles (10 punti in 5 gare) e Macedonia Del Nord (8 in 4 partite). Evidente che tutto passi dalle vittorie che questa squadra, padrona del proprio destino, riuscirà a piazzare da qui alla fine delle qualificazioni. Ma voi avete dubbi su come andranno? A questa domanda, se magari voi avete qualche dubbio, rispondiamo noi. No, non ce ne possono essere.

Belgio quindi di nuovo vincente contro una formazione che segna poco e che concede qualcosa in più. Ovvio che il Kazakistan sa benissimo che questa partita è di un altro livello e sa benissimo, inoltre, di non poter in nessun modo uscire indenne. Gli ospiti hanno un solo e unico obiettivo. Quale? Non prenderne tanti. Ma non ci riusciranno.

Come vedere Belgio-Kazakistan in diretta tv e in streaming

La sfida Belgio-Kazakistan è in programma domenica 7 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata 1.03 su Goldbet e Lottomatica e a 1.06 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.32 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Anche in questo caso la vittoria, con molti gol, è scontata. Si potrebbe anche provare Over 1,5 primo tempo, che stuzzica per quello che è il valore delle due formazioni che scenderanno in campo. La vittoria del Belgio, alla fine dei conti, non può in nessun modo essere messa in discussione.

Le probabili formazioni di Belgio-Kazakistan

BELGIO (4-2-3-1): Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Kalinsuaskas, Tutyskinas; Vorobjovas, Sirgedas; Lasickas, Gineitis, Dolznikov; Paulauskas.

KAZAKISTAN (4-3-3): Vergbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van der Ven; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Simons, Depay, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0