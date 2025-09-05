Pronostici League Two 6 settembre: sorpasso in vetta rimandato

League Two, la quarta serie del sistema calcistico inglese è una delle protagoniste di questo weekend con ben 12 partite in programma.

In League Two, dopo sei giornate di campionato, è il Gillingham a guardare tutti dall’alto verso il basso, con un punto di vantaggio sul Chesterfield secondo. Entrambe, in questo turno, saranno impegnate in trasferta contro altre squadre che stazionano nella parte alta della classifica. Mentre la capolista farà visita al Bromley, attualmente terzo, gli Spireites se la vedranno con l’ostico Walsall, sesto ma ad una sola incollatura dalla formazione guidata da Paul Cook. Un match che cela dunque numerose insidie per il Chesterfield, in settimana travolto addirittura 7-1 dal Crewe Alexandra nel turno di EFL Trophy.

Il Walsall, al contrario, viene da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa, in cui ha subito a malapena un gol e collezionato due clean sheet: leggera preferenza, stando così le cose, per i Saddlers, che oltre a sfruttare il fattore campo hanno buone possibilità di perforare una difesa che finora ha incassato il doppio dei loro gol.

Va a caccia del quarto risultato utile invece il Barnet, anche per mettersi subito alle spalle la pesante sconfitta in EFL Trophy con il Luton Town (4-1): le Bees sono favorite nella sfida con lo Shrewsbury Town, penultimo in classifica nonché una delle cinque squadre ancora a secco di vittorie in League Two. Allo stesso modo, punta ad allungare la serie positiva il Notts County: i bianconeri hanno collezionato due vittorie nelle ultime tre giornate e, forti di un attacco da undici gol in sei turni (il più prolifico insieme a quello del Chesterfield e dello Swindon Town), dovrebbero riuscire a mettere in difficoltà il Fleetwood Town.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Swindon Town ha dimostrato di stare bene anche in EFL Trophy: vittoria rocambolesca (3-2) nel match con il Reading, che ha fatto seguito a quelle in campionato con Shrewsbury e Crewe Alexandra. Insomma, sembrano esserci i presupposti per un’altra prestazione scintillante sul campo del Barrow: i Robins otterranno con ogni probabilità un risultato positivo. Per quanto riguarda i gol, infine, occhio a MK Dons-Grimsby Town e Harrogate Town-Crawley Town.

League Two: possibili vincenti

Barnet (in Barnet-Shrewsbury Town)

Swindon Town o pareggio (in Barrow-Swindon Town)

Notts County (in Notts County-Fleetwood Town)

Le partite da almeno due gol complessivi

MK Dons-Grimsby Town

Notts County-Fleetwood Town

League Two: la partita da almeno un gol per squadra

Harrogate Town-Crawley Town

La partita da meno di tre gol complessivi

Walsall-Chesterfield

Comparazione quote

La vittoria del Barnet è quotata a 1.65 su Goldbdet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Walsall-Chesterfield è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

