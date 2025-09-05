Pronostici League One 6 settembre: un match ad alta quota che promette scintille

League One, la sfida più intrigante di questo turno è quella tra Doncaster e Bradford, due neopromosse che stanno facendo benissimo.

In questo fine settimana in cui i due principali campionati (Premier League e Championship) sono fermi per via degli impegni delle nazionali nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, in Inghilterra i riflettori sono interamente puntati su League One e League Two, rispettivamente la terza e la quarta serie del sistema calcistico inglese.

Dopo sei giornate, in League One, in vetta alla classifica c’è il Cardiff, seguito a ruota dallo Stevenage. La zona playoff è comunque affollata: nelle posizioni che contano stazionano anche Doncaster e Bradford, che si ritroveranno una di fronte all’altra proprio in questo turno. I Vikings sono reduci da quattro vittorie di fila tra coppe e campionato: un inizio di stagione nettamente al di sopra delle aspettative per il Doncaster, promosso lo scorso anno dalla League Two.

In settimana gli uomini di Grant McCann hanno battuto 2-1 l’Everton U21 in EFL Trophy, confermando l’ottimo stato di salute. Sarà inevitabilmente un bel test quello con il Bradford, altra neopromossa che sta facendo molto bene al piano di sopra: i Bantams sono terzi in classifica, con un punto in più del Doncaster, e in stagione sono ancora imbattuti su tutti i fronti. Anche loro hanno esordito con un successo in EFL Trophy: 2-1 al Grimsby, la formazione semidilettantistica che pochi giorni fa ha eliminato clamorosamente il Manchester United dalla League Cup. Insomma, da due squadre che stanno tenendo un ritmo del genere ci aspettiamo un match combattuto e soprattutto prolifico, con entrambe a segno almeno in un’occasione.

Le previsioni sulle altre partite

In zona playoff troviamo anche l’Huddersfield, che cercherà di voltare subito pagina dopo la sconfitta subita a Barnsley nell’ultima giornata. Sull’onda del roboante 6-2 rifilato al Newcastle U21 in EFL Trophy, i Terriers dovrebbero ottenere un successo ampio contro il fanalino di coda Peterborough United, ancora a secco di vittorie (cinque sconfitte e un pareggio).

Tornerà verosimilmente a gioire anche il Bolton dopo quattro pareggi consecutivi: la sfida con il Wimbledon è l’occasione per riacciuffare i tre punti per i Trotters, pronti ad approfittare del momento no di una squadra che viene da tre sconfitte. La sorpresa del giorno potrebbe invece arrivare da Plymouth: nonostante il misero bottino – sono quartultimi a quota tre punti – i Pilgrims sembrano in ripresa e contro lo Stockport, davanti al proprio pubblico, dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

League One: possibili vincenti

Huddersfield (in Huddersfield-Peterborough United)

Bolton (in Bolton-Wimbledon)

Plymouth o pareggio (in Plymouth-Stockport County)

La partita da almeno tre gol complessivi

Huddersfield-Peterborough United

League One: la partita da almeno un gol per squadra

Doncaster-Bradford

La partita da meno di tre gol complessivi

Port Vale-Leyton Orient

