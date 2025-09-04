Pronostico Uruguay-Perù: vittoria e qualificazione matematica

Uruguay-Perù è un match della diciassettesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla all’1:30 di venerdì: pronostico.

Contro un Perù che non ha nulla da chiedere – ha sei punti di distacco dal settimo posto, quello che gli permetterebbe di andare almeno ai playoff – basta solamente un punto all’Uruguay per avere la certezza aritmetica di andare al prossimo Mondiale. Sarà una notte di festa, insomma, per la squadra padrona di casa, pronta a stappare lo champagne, quello buono, per l’occasione.

La squadra di Bielsa ha costruito soprattutto nelle partite interne questo cammino di qualificazione. Ha perso solamente una volta contro l’Argentina conquistando diversi punti pesanti. Certo, il cammino è stato ottimo anche lontano dalle mura amiche, altrimenti sarebbe stato complicato riuscire a centrare l’obiettivo. Invece, il Perù, che da un poco ha mollato la presa, non ha mai vinto in trasferta nelle qualificazioni. Anzi, ha conquistato solamente un punto e tutte le altre le ha perse. Ecco, in questo caso c’è stata la grossa differenza che non ha permesso in nessun modo di pensare alla possibilità di andare a prendersi una qualificazione.

Una notte di gioia, dicevamo. Uruguay in festa e sicuro della qualificazione. Le motivazioni in questo caso faranno totalmente la differenza per il risultato finale.

Il pronostico

Siccome la partita ha poco da raccontare, come vi abbiamo spiegato, è assai stuzzicante, per non dire clamorosa, la quota che i bookmaker danno al GOL. Sì, il Perù ha segnato pochissimo soprattutto in trasferta, ma in una notte di festa, magari a giochi chiusi, chissà, una rete la potrebbe trovare. Un rischio. Se non ne volete correre, invece, vi abbiamo già detto tutto.

Le probabili formazioni di Uruguay-Perù

URUGUAY (4-3-3): Mele; Nandez, Araujo, Gimenez, Olivera; Bentancur, Ugarte, de Arrascaeta; Pellistri, Aguirre, Araujo.

PERU’ (4-3-3): Gallese; Advincula, Zambrano, Garces, Lopez; Polo, Tapia, Carrillo, Quevedo; Guerrero, Flores.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1