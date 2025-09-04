Pronostico Paraguay-Ecuador: basta un punto per fare festa

Paraguay-Ecuador è un match della diciassettesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:30 (ora italiana): pronostico.

Con 25 punti conquistati in 16 partite – in realtà sarebbero 28 senza la penalizzazione comminata dalla Fifa per aver falsificato i documenti di un calciatore, Byron Castillo – l’Ecuador è certo di partecipare al prossimo campionato del mondo. La Tricolor è stata la grande sorpresa di questo girone eliminatorio, avendo totalizzato addirittura gli stessi punti del Brasile, una delle due corazzate insieme all’Argentina: attualmente, infatti, davanti alla selezione di Sebastian Beccacece c’è soltanto l’Albiceleste che, come si suol dire, ha fatto un “campionato” a parte.

Fisiologico, dunque, il rilassamento delle ultime uscite: tra marzo e giugno l’Ecuador non è andato al di là di tre pareggi, tutti terminati con il punteggio di 0-0 (compreso quello con il Brasile di Carlo Ancelotti). La striscia d’imbattibilità, di conseguenza, si è allungata a dismisura: l’ultima sconfitta risale a un anno fa ma il dato che sorprende è che da allora, in 9 match disputati, l’Ecuador ha incassato a malapena un gol, facendo incetta di clean sheet (miglior difesa del girone, meglio della stessa Argentina).

Albirroja ai Mondiali con un pareggio

Beccacece chiederà comunque grande concentrazione ai suoi nella partita con il Paraguay, al quale manca un punto per fare festa e centrare la prima qualificazione ad un Mondiale dall’edizione 2010 in Sudafrica.

La Albirroja è momentaneamente quinta, con sei punti di vantaggio sulla settima, il Venezuela. Con un pareggio l’obiettivo sarebbe raggiunto, ma anche se il Paraguay dovesse chiudere con due sconfitte potrebbe addirittura qualificarsi ugualmente, a meno che i venezuelani non facciano en plein – improbabile – nelle ultime due battendo Argentina e Colombia. La selezione di Gustavo Alfaro, prima del k.o. rimediato a giugno con il Brasile, veniva da nove risultati utili di fila.

Come vedere Paraguay-Ecuador in diretta tv e in streaming

La sfida tra Paraguay ed Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’01:30 (ora italiana) allo stadio Defensores del Chaco di Asuncion, in Paraguay, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà comunque trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’applicazione: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

L’Ecuador, oltre a subire pochi gol, non ha brillato dal punto di vista realizzativo, soprattutto in trasferta, dove ha realizzato a malapena tre reti. Immaginiamo dunque una partita contratta, in cui il Paraguay, che davanti al proprio pubblico ha fatto benissimo totalizzando gli stessi punti dell’Argentina, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Paraguay-Ecuador

PARAGUAY (4-2-3-1): Fernandez; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Bobadilla; D. Gomez, Romero, Almiron; Sanabria.

ECUADOR (4-4-2): Valle; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Preciado, Caicedo, Vite, Angulo; Yeboah, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0