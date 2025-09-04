Pronostico Lettonia-Serbia: il 2 non è in discussione

Lettonia-Serbia è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 15:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tutte dietro l’Inghilterra nel gruppo K di qualificazione al prossimo Mondiale. Sì, perché la nazionale dei Tre Leoni che è già a punteggio pieno e che in tre partite non ha ancora subito una rete, è sicura di prendersi il primo posto. Il secondo, quello che vale un accesso ai playoff, se lo giocheranno l’Albania insieme a Lettonia e Serbia.

I padroni di casa, quattro punti in tre partite, non è che abbiano tante speranze. Sanno di doverci provare, perché è giusto così, ma sanno però che la Serbia è più forte e che ha maggiori possibilità di prendersi una vittoria e la seconda piazza. Ora, non vogliamo dire che nella Lettonia mancheranno le motivazioni – perché non può che essere così – ma quelle che nascono dentro la Serbia in questo raggruppamento, che dà davvero la possibilità di poter pensare a qualcosa di grosso, sono molto diverse.

Tre gol fatti e zero subiti in due partite per gli ospiti, che hanno quattro punti in classifica e che hanno davvero la possibilità di chiudere secondi, soprattutto perché l’Albania, che ha un punto in più, ha pure due partite in più. Quindi è evidente ci sia un dislivello tecnico. Occhio al colpo esterno, insomma.

Come vedere Lettonia-Serbia in diretta tv e in streaming

La sfida Lettonia-Serbia è in programma sabato 6 settembre alle 15:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La difesa della Serbia è per ora imbattuta e dovrebbe rimanere imbattuta. E davanti gli ospiti hanno dei giocatori in grado di fare gol in qualsiasi momento. Affermazione esterna, quindi, dentro una gara con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Lettonia-Serbia

LETTONIA (5-3-2): Zvidries; Jauzemns, Jurkovskis, Cernomordjis, Balodis, Ciganiks; Varslavanas, Saveljevs, Zelenkovs; Ikauniesk, Gutsovskisk.

SERBIA (3-4-1-2): Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Terzic; Samardzic; Mitrovic, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2