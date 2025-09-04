Pronostico Colombia-Bolivia, numeri disastrosi: speranza al lumicino

Colombia-Bolivia è un match della diciassettesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:30 (ora italiana): pronostico.

La Colombia, a due turni dal termine del girone eliminatorio sudamericano, non è ancora certa del pass per il prossimo campionato del mondo. Per capire il motivo basta dare un’occhiata gli ultimi risultati dei Cafeteros, a secco di vittorie dallo scorso ottobre. Nelle sei gare successive hanno conquistato a malapena 3 punti (tre pareggi ed altrettante sconfitte), numeri che non consentono di dormire sonni tranquilli alla selezione guidata dall’argentino Nestor Lorenzo.

Difficile, tuttavia, che la Colombia guardi il Mondiale da casa: James Rodriguez e compagni sono sesti, a +4 sul Venezuela settimo (che ad oggi giocherebbe il famigerato spareggio interzona). Battere la Bolivia a Barranquilla le darebbe la possibilità di blindare la qualificazione e raggiungere l’obiettivo con un turno d’anticipo.

In realtà ai Cafeteros basterebbe far registrare lo stesso risultato del Venezuela, impegnato contro l’Argentina già qualificata. Per la Bolivia, invece, la sfida del Metropolitano è una sorta di ultima spiaggia: lo spareggio interzona è ancora possibile, visto che il Venezuela ha un solo punto in più. La Verde, però, è obbligata a fare risultato in Colombia e poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo turno davanti ai propri tifosi (sì, sulle alture) contro un Brasile già qualificato. L’ottimo rendimento casalingo – l’ultima sconfitta subita in casa in queste qualificazioni risale a ottobre 2023 – permette alla selezione di Oscar Villegas di continuare a sperare. In trasferta, tuttavia, cambia tutto: sette sconfitte e una sola vittoria per la Bolivia, che fuori dai propri confini ha pure incassato la bellezza di 25 reti (peggior difesa esterna).

Per quanto riguarda le formazioni, Lorenzo deve fare a meno di Duran, che si è fatto male nell’ultima partita in Turchia con il Fenerbahçe. In attacco dovrebbe giocare il 39enne Moreno, apparso on fire con l’Once Caldas.

Come vedere Colombia-Bolivia in diretta tv e in streaming

La sfida Colombia-Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’01:30 (ora italiana) allo stadio Metropolitano Melendez di Barranquilla, in Colombia, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà comunque trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’applicazione: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

La Bolivia fuori casa è letteralmente disastrosa: questa partita, per la Colombia, rappresenta un’occasione per tornare a vincere dopo un digiuno di sei gare e per qualificarsi al Mondiale con un turno d’anticipo. Ci aspettiamo almeno tre reti complessive, alla luce dei pessimi numeri difensivi dei boliviani in trasferta.

Le probabili formazioni di Colombia-Bolivia

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumì, Mojica; Castaño, Lerma; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Moreno.

BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; E. Vaca, Robson Matheus, Cuellar; Paniagua, Villamil, Miguelito.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0