Pronostico Austria-Cipro: rivincita con goleada 20 anni dopo

Austria-Cipro è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Con sei punti in due partite, sei gol fatti e uno subito, l’Austria è la squadra che in questo girone ha davvero le più importanti possibilità di prendersi il primo posto e di andare al Mondiale. Goleada decisamente in arrivo contro Cipro, che si è tolto una soddisfazione vincendo contro San Marino.

Sarà l’unica, ovviamente. Austria che vuole a tutti i costi rimanere a punteggio pieno dopo il terzo turno per poi affrontare anche con un vantaggio in classifica le altre partite di questo girone di qualificazione. Ora, pensare che questo match possa finire con un risultato diverso rispetto a una vittoria austriaca con goleada annessa, ci pare un tantino fuori da ogni logica. E noi non siamo certo stupidi a dire una cosa diversa, anzi avalliamo quello che dicono i numeri tra queste due formazioni.

Queste due squadre non si affrontano da vent’anni e l’ultima volta ha vinto Cipro, un’amichevole, finita ai calci di rigori. Per il resto ovviamente sono state tutte vittorie austriache e nel corso di questo lunghissimo periodo la formazione padrona di casa è cresciuta a livello esponenziale. Insomma, non ci sarà partita.

Come vedere Austria-Cipro in diretta tv e in streaming

La sfida Austria-Cipro è in programma sabato 6 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata 1.06 su Goldbet e Lottomatica e a 1.08 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.35 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Goleada vent’anni dopo, in una partita che si sbloccherà nel primo tempo e che vedrà l’Austria vincente senza nemmeno subire reti. Tutto scritto per questo match.

Le probabili formazioni di Austria-Cipro

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Wimmer, Wober, Lienhart, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.

CIPRO (4-4-2): Mall; Satsias, Sielis, Laifis, Malekiddis; Kosti, Kastanos, Kyriakou, Anderson; Loizou, Kakkoullis.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3