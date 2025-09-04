Pronostico Armenia-Portogallo: la vittoria nel ricordo di Jota

Armenia-Portogallo è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Prima della partenza verso l’Armenia, il Portogallo ha reso omaggio a Diogo Jota. Tutta la squadra insieme alla moglie dello sfortunato calciatore hanno fatto un passaggio al centro sportivo dove è stata messa una maglia del compianto attaccante che come tutti sappiamo è morto in un incidente stradale. Un momento toccante. E il Portogallo, contro l’Armenia, vincerà anche per lui.

Non solo ovviamente per quello che è il momento che vi abbiamo raccontato, ma anche per quello che ovviamente è il destino di queste due squadre. L’Armenia non ha mai raggiunto nel corso della sua storia una fase finale di una manifestazione così importante, mentre il Portogallo si presenta a questo match dopo aver vinto per la seconda volta la Nations League. Trascinato come al solito da un Ronaldo che non sembra avere, e non ha, nessuna intenzione di mollare la presa. Anzi, vuole continuare a vincere e a vincere.

Insomma, non ci sono dubbi su chi si prenderà questi tre punti fondamentali. Sì, il Portogallo uscirà vincente da questo match.

Come vedere Armenia-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida Armenia-Portogallo è in programma sabato 6 settembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Gara senza dubbio indirizzata verso il Portogallo che si prenderà i primi tre punti di questo cammino Mondiale senza nemmeno subire reti. Nel ricordo di Diogo Jota.

Le probabili formazioni di Armenia-Portogallo

ARMENIA (4-3-2-1): Beglaryan; Mkrtchyan, Harutunyan, Haroyan, Tzinkian; Aghabalyan, Avanesyan, Spersyan; Shaghoyan, Serobyan; Sevikyan.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Neves, Dias, Inacio, Mendes; Silva, Vitinha; Neto, Fernandes, Conceicao; Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3