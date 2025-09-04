I pronostici di giovedì 4 settembre: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di giovedì 4 settembre, al via le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: in campo Spagna, Olanda e Germania

Tra le selezioni che non hanlano ancora debuttato nelle qualificazioni ai Mondiali c’è anche la Spagna campione d’Europa, sorteggiata nel girone E insieme a Turchia, Georgia e Bulgaria. La Roja a giugno è stata impegnata nella Final Four di Nations League: Lamine Yamal e compagni non sono riusciti a difendere il titolo conquistato due anni prima perdendo ai calci di rigore la finalissima con il Portogallo al termine di un pirotecnico 2-2.

I primi tre punti molto probabilmente arriveranno nella trasferta di Sofia, in Bulgaria, contro la selezione meno competitiva del raggruppamento. Fuori casa la Roja è praticamente imbattibile: basti pensare che l’ultima sconfitta rimediata fuori dai propri confini risale a marzo 2023, più di due anni fa. Per quanto riguarda i bulgari, parliamo di una nazionale che ormai da almeno tre decenni non riesce più a sfornare talenti in grado di riportare questa rappresentativa a giocare la fase finale di una grande manifestazione internazionale: l’ultimo Mondiale a cui ha preso parte la Bulgaria, per intenderci, è Francia 1998.

I pronostici sulle altre partite

La Georgia è decisa a fare il bis e dopo aver conquistato la prima qualificazione della sua storia alla fase finale di una rassegna internazionale, partecipando all’ultimo campionato europeo, punta a staccare il pass per il Mondiale che verrà organizzato la prossima estate da Usa, Messico e Canada. L’esordio con la Turchia diventa così uno “spareggio” da provare a vincere a tutti i costi per non complicare tutto e non restare in fondo alla classifica.

Gli ultimi tre precedenti, tra cui la vittoria per 3-1 della Turchia a Euro 2024, non hanno mai deluso dal punto di vista dello spettacolo, con la Georgia che è sempre riuscita a segnare almeno una rete. Anche questa sfida non farà eccezione: l’opzione “gol” è da prendere seriamente in considerazione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 2,5 in Bulgaria-Spagna, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Vincenti

NORVEGIA (in Norvegia-Finlandia, Amichevole, ore 18:00)

(in Norvegia-Finlandia, ore 18:00) OLANDA (in Olanda-Polonia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00)

(in Olanda-Polonia, ore 21:00) GERMANIA (in Slovacchia-Germania, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liechtenstein-Belgio , Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00 Bulgaria-Spagna , Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00 Olanda-Polonia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Georgia-Turchia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Slovacchia-Germania, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Slovacchia-Germania, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00