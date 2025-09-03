Pronostico Ucraina-Francia: strada in discesa per il Mondiale

Ucraina-Francia è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ucraina, Islanda e Azerbaigian. Diciamolo chiaramente: la Francia vice campione del mondo ha la strada in discesa verso il Mondiale del prossimo anno. E il sorteggio è anche un merito, perché chi è andato avanti in Nations League ha potuto rischiare di meno.

Non ne avrebbe avuto assolutamente bisogno, comunque, la formazione allenata da Deschamps. Una squadra dalle qualità tecniche enormi, una squadra che ha in rosa il prossimo pallone d’oro, non quello di quest’anno, forse, ma sicuramente prima o poi Mbappé alzerà al cielo quel trofeo. Ma non solo, nella probabile formazione andremo a vedere – ma le conosciamo tutte – le varie stelle che questa nazionale, incredibile, può schierare.

Detto questo, in campo neutro – purtroppo l’Ucraina per via della guerra in casa non ci può giocare – non può in nessun modo cercare di fare ombra alla Francia che si appresta a debuttare in queste qualificazioni al prossimo Mondiale con una vittoria netta, anche per dimenticare il terzo posto in Nations League arrivato pure in maniera inaspettata. Insomma, tutto scritto in questo caso, con poche (nessuna) possibilità che il risultato possa essere diverso da un’affermazione francese.

Come vedere Ucraina-Francia in diretta tv e in streaming

La sfida Ucraina-Francia è in programma venerdì 5 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria della Francia è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.68 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Negli ultimi due incroci sono arrivati due pareggi con entrambe le formazioni a segno. L’Ucraina un gol lo potrebbe anche fare, ma la vittoria della Francia – quindi in una gara da almeno tre reti complessive – non può essere in nessun modo messa in discussione.

Le probabili formazioni di Ucraina-Francia

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Matvlienko; Kaliuzhuny; Tsyganjov, Shaparenko, Zinchenko, Sudakov; Yaremchuk.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konate, Lenglet, Hernandez; Thuram, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3