Pronostico Slovenia-Svezia: non è mai finita così

Slovenia-Svezia è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sono quattro i precedenti nella storia di queste due nazionali. E questa partita, visto che il livello tecnico non è chissà che, non ha mai regalato almeno tre gol complessivi. Andrà così anche stavolta? Ci sbilanciamo, e diciamo di no.

Perché c’è sempre una prima volta, intanto. Ma non è solo questo il punto. Non ci possiamo basare solamente su un detto per fare un pronostico. Ma ci basiamo su quelli che sono stati gli ultimi risultati sia da un lato che dall’altro e che ci spingono a dire che almeno tre gol in questo match li potremmo vedere. Con la Svezia che per forza di cose parte leggermente avanti, perché ha anche il centravanti più pagati nella storia della Premier League: 150 milioni di euro spesi dal Liverpool per Isak. Un attaccante che ha una enorme responsabilità sulle spalle.

Questa partita bagnerà il debutto delle due squadre in questa competizione, vale a dire le qualificazioni al Mondiale. E sappiamo benissimo e lo abbiamo capito quanto valgono davvero i punti che ogni match mette in palio. Tornando poi al discorso dell’over 2,5 quello che pronosticheremo anche sotto, nelle ultime uscite sia la Slovenia che la Svezia hanno segnato e hanno subito gol. Erano amichevoli e hanno entrambe vinto. Si rimarrà su questa scia, almeno per quanto riguarda le reti che verranno messe a segno.

Come vedere Slovenia-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida Slovenia-Svezia è in programma venerdì 5 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.92 su GoldBet e Lottomatica.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Entrambe a segno e vittoria della Svezia. E quindi anche Over 2,5. Insomma, il nostro pronostici vi permette di scegliere anche una sola quota – che sono tutte altissime – per centrare questo match. Noi ci siamo esposti.

Le probabili formazioni di Slovenia-Svezia

SLOVENIA (4-2-3-1): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Petrovic, Zabukvonich; Stojanovic, Lovric, Verbic: Kramer.

SVEZIA (3-4-3): Johannson; Ekdal, Hien, Svensson; Larsson, Ayari, Jonhsoon, Sema; Nygren, Isak, Larsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2