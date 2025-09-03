Pronostico Montenegro-Repubblica Ceca: succederà per la prima volta nella storia

Montenegro-Repubblica Ceca è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nove punti in quattro partite conquistate sono sicuramente un buon bottino per la Repubblica Ceca che guida il girone L. Certo, la Croazia ha due match in meno – ed è a punteggio pieno – e senza paura di essere smentiti è quella formazione che ha le maggiori possibilità di andare al Mondiale. Ma ci proveranno i cechi. Anche se, c’è da dire, contro il Montenegro in trasferta non sarà facile.

E quindi cosa succederà per la prima volta nella storia? Molto semplice, a dire il vero. I padroni di casa conquisteranno dei punti contro una formazione che nei pochi precedente che ci sono stati – sette in totale – li ha sempre battuti. Ma nel corso degli anni il Montenegro è cresciuto, o almeno così sempre, e i sei punti conquistati nelle tre partite giocate fino al momento sono un buon biglietto da visita. Inoltre, fuori casa, soprattutto nell’ultimo periodo, la Repubblica Ceca non sta riuscendo ad esprimersi come lo fa davanti ai propri tifosi. Quindi ci pare evidente che un colpo esterno sia tutt’altro che possibile.

Ora, da qui a dire che verrà totalmente ribaltato il pronostico ce ne passa. Eccome se ce ne passa. Ma possiamo dire che almeno una X potrebbe venire fuori. Con una chicca, inoltre.

Come vedere Montenegro-Repubblica Ceca in diretta tv e in streaming

La sfida Montenegro-Repubblica Ceca è in programma venerdì 5 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.55 su Goldbet e Lottomatica e a 3.60 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.92 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Crediamo possa venire fuori un pareggio e la quota è già altissima. Ma crediamo – e su questo siamo leggermente più sicuri – che entrambe le squadre nel corso dei 90minuti dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Quindi il consiglio – vista anche la quota proposta – è quello di andare sul segno GOL. Poi chi vuole rischiare lo faccia, non dite che poi che non ve l’avevamo detto…

Le probabili formazioni di Montenegro-Repubblica Ceca

MONTENEGRO (4-2-3-1): Popovic; Vukcevic, Rubezic, Sipcic, A. Vukcevic; Bakic, Bulatovic; Radulovic, Adzic, Camaj; Osmajic.

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Holes, Kreici, Zeleny; Coufal, Sadilek, Soucek, Provod; Sulc, Schick, Cerny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1