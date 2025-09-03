Pronostico Italia-Estonia: serve una goleada nella “prima” di Gattuso

Italia-Estonia è una partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’incubo azzurro della mancata partecipazione al Mondiale 2026 – sarebbe la terza di fila, una roba apocalittica – ha preso ufficialmente forma dopo la fragorosa nonché nettissima sconfitta in Norvegia (3-0) dello scorso giugno, un k.o. che, tra le altre cose, ha messo fine anzitempo all’avventura di Luciano Spalletti come commissario tecnico della nostra nazionale. Al posto dell’allenatore toscano, che ha comunque guidato l’Italia da “esonerato” nella partita successiva con la Moldavia – battuta “solo” 2-0 a Reggio Emilia – la federazione ha scelto di puntare sulla proverbiale grinta di Gennaro Gattuso, alla prima esperienza in qualità di selezionatore.

Dopo aver allenato Milan e Napoli con discreti risultati, la parabola da allenatore dell’ex mastino rossonero era entrata in una fase discendente: prima le brevi e caotiche avventure in due piazze calde come Valencia e Marsiglia, poi l’Hajduk Spalato in Croazia.

Per Gattuso, dunque, questa è anche un’occasione per rilanciare la propria carriera. Il problema principale, tuttavia, è che il tempo non è suo alleato: per continuare a sperare nella qualificazione diretta senza passare dai playoff l’Italia deve provare a vincere tutte le gare rimaste sperando al contempo che la Norvegia, attualmente prima a punteggio pieno con 12 punti (ma con due match in più rispetto agli azzurri) commetta qualche improbabile passo falso. L’auspicio, ovviamente, è arrivare al cruciale scontro diretto di novembre davanti agli scandinavi per non essere costretti a batterli con diversi gol di scarto per via della differenza reti.

Gattuso rispolvera la difesa a quattro

Al momento la Norvegia, oltre ad avere nove punti in più, ha un differenziale di +11 tra gol segnati e subiti: il paragone con l’Italia è davvero impietoso, se consideriamo che la differenza reti degli azzurri è di -1.

Stando così le cose, sarà fondamentale provare a segnare più gol possibili, a partire dalle prossime sfide con Estonia e Israele. I baltici hanno tre punti come noi dopo aver giocato quattro partite (tre sconfitte ed una vittoria rocambolesca con la Moldavia, piegata 3-2).

A Bergamo, in uno stadio che sarà sold out, Gattuso con ogni probabilità rispolvererà la difesa a 4: in porta l’inamovibile Donnarumma, appena acquistato dal Manchester City; Di Lorenzo e Dimarco nel ruolo di terzini, con Bastoni e Mancini centrali; centrocampo a tre formato da Barella, Tonali e Frattesi; poi Scamacca al centro del tridente offensivo, circondato da Orsolini e Zaccagni.

Come vedere Italia-Estonia in diretta tv in chiaro e in streaming

Italia-Estonia è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio di Bergamo. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Sarà inevitabilmente trazione anteriore la “prima” Italia di Gattuso: in ottica differenza reti gli azzurri dovranno rifilare più gol possibili all’Estonia, affrontata l’ultima volta in amichevole nel novembre 2020 (finì 4-0 per l’Italia). Stuzzicano, a tal proposito, le opzioni “Multigol casa 3-5” ed il “No Gol” nonostante i baltici abbiano trovato la via della rete tre volte in quattro partite, restando a secco solamente contro la Norvegia.

Le probabili formazioni di Italia-Estonia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Orsolini, Scamacca, Zaccagni.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0