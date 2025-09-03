Pronostico Isole Faroe-Croazia: rimangono a punteggio pieno

Isole Faroe-Croazia è una partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Impegnata lo scorso marzo nelle Finals di Nations League, la Croazia si rituffa nelle qualificazioni Mondiali. La selezione a scacchi biancorossi è seconda nel gruppo L a quota 6 punti ma per i motivi sopracitati ha disputato due gare in meno rispetto alla Repubblica Ceca, attualmente in vetta a questo raggruppamento con 9 punti. Potenzialmente, dunque, Modric e compagni sarebbero davanti a tutti: per tornare lassù sarà fondamentale vincere le due prossime gare contro Isole Faroe e Montenegro, rimanendo a punteggio pieno.

A giugno la Croazia aveva fatto due su due: un 7-0 senz’appello a Gibilterra, la selezione meno competitiva del girone, e un roboante 5-1 rifilato proprio alla Repubblica Ceca, test decisamente più probante in quanto i cechi sono i diretti concorrenti per il primo posto (si qualificano direttamente al Mondiali 2026 soltanto le prime di ogni girone, mentre le seconde dovranno fare i playoff). Insomma, un’avventura iniziata alla grande per una nazionale che da ormai diversi anni è guidata dallo stesso selezionatore, Zlatko Dalic, capace di portare per due volte sul podio i Vatreni nel giro di un quadriennio, e che è ancora trascinata dalla cosiddetta “vecchia guardia”. Il milanista Modric, nonostante i 39 anni suonati, continua ad essere centrale nel progetto del commissario tecnico, in vista di quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale.

Croazia, i “big” ci sono quasi tutti

Nella sfida con le Faroe, oltre al Pallone d’Oro 2018, ci saranno anche i vari Perisic, Pasalic, Kramaric, Budimir. Il c.t. ha convocato anche il nuovo centrocampista dell’Inter, Sucic, autore di un’ottima prestazione all’esordio in campionato con i nerazzurri di Cristian Chivu.

Per quanto riguarda gli scandinavi, sono tre le partite disputate in queste qualificazioni dagli uomini di Eydun Klakstein: le Faroe hanno perso di misura nelle trasferte in Repubblica Ceca e Montenegro, ottenendo l’unico successo contro Gibilterra, piegata 2-1 lo scorso giugno.

Come vedere Isole Faroe-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Isole Faroe e Croazia è in programma venerdì alle 20:45 al Torsvollur di Torshavn, nelle Isole Faroe. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nessun precedente tra queste due nazionali, che si affrontano per la prima volta. La trasferta nelle fredde Isole Faroe non è mai comoda, specie per motivi logistici e climatici, ma la Croazia, che ha iniziato in maniera brillante quest’avventura, non correrà verosimilmente alcun rischio: probabile che la selezione di Dalic riesca a segnare almeno tre gol senza subirne nessuno.

Le probabili formazioni di Isole Faroe-Croazia

ISOLE FAROE (5-4-1): Reynatrod; Benjaminsen, Davidsen, Vatnhamar, Oregaard, Johansen; Johannesen, Andreasen, Mneney, Sorensen; Kallsberg.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Perisic, Kramaric, Pasalic; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3