Pronostico Grecia-Bielorussia: nel mirino la quarta vittoria di fila

Il gruppo C, uno di quelli composti da appena quattro selezioni, debutta ufficialmente in questa finestra. Oltre alla Danimarca, indubbiamente la favorita per il primo posto, ci sono anche Grecia, Scozia e Bielorussia. Occasione ghiotta per gli ellenici, che non partecipano ad alcuna competizione internazionale ormai dal lontano 2014: il secondo posto sembra essere alla portata, tenendo conto soprattutto del fatto che la nuova generazione sta dando buoni “frutti”, contribuendo a sfornare qualche talento molto interessante.

L’ha confermato, del resto, l’ultima Nations League: in Lega B la Grecia è arrivata seconda nello stesso girone dell’Inghilterra, davanti a Irlanda e Finlandia, e nel playoff ha conquistato la promozione in Lega A battendo proprio la Scozia (punteggio complessivo di 3-1 tra andata e ritorno).

La selezione guidata dal ct Ivan Jovanovic ha ben figurato anche nelle ultime amichevoli: a giugno ha rifilato quattro reti sia alla Slovacchia, sia alla Bulgaria, subendone solamente uno. Grecia che dunque non può assolutamente fallire l’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la Bielorussia, l’anello debole del girone. Parliamo di una rappresentativa che, da quando il paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1991, non ha mai partecipato alla fase finale di un torneo internazionale. Dopo il terzo posto in un girone di Lega C nell’ultima Nations League, terminata a novembre 2024, sono arrivate tre vittorie nelle varie amichevoli (Tagikistan, Azerbaigian e Kazakistan). Quando il livello degli avversari si è alzato, tuttavia, la Bielorussia ha mostrato nuovamente tutte le due debolezze: nell’ultimo test con la Russia ha perso 4-1 tra le mura amiche.

La Grecia, che può contare su giocatori di caratura internazionale come Ioannidis, Pavlidis, Tzolis, Mavropanos e Tsimikas (quest’ultimo appena acquistato dalla Roma), dovrebbe iniziare con il piede giusto: ipotizziamo una vittoria con almeno due gol di scarto contro la Bielorussia.

Le probabili formazioni di Grecia-Bielorussia

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Siopis, Mouzakitis; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Pavlidis.

BIELORUSSIA (5-3-2): Lapoukhov; Pigas, Martynovich, Politevich, Zabelin, Pechenin; Gromyko, Yablonski; Ebong; Melnichenko, Lisakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0