Pronostico Georgia-Turchia: è già una sfida da dentro o fuori

Georgia-Turchia è una partita valida per la prima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La Georgia è decisa a fare il bis e dopo aver conquistato la prima qualificazione della sua storia alla fase finale di una rassegna internazionale, partecipando all’ultimo campionato europeo, punta a staccare il pass per il Mondiale che verrà organizzato la prossima estate da Usa, Messico e Canada. La missione, tuttavia, è di quelle (quasi) impossibili: la selezione caucasica è stata sorteggiata in un gironcino da 4 insieme ai campioni d’Europa della Spagna ed alla Turchia (la quarta squadra è la Bulgaria).

Servirà un’impresa, dunque, per centrare quantomeno il secondo posto e prendere parte ai playoff, tenendo conto che il primo è praticamente “prenotato” dalla Roja, troppo superiore rispetto alle altre.

Tutti i big in campo

L’esordio con la Turchia diventa così uno “spareggio” da provare a vincere a tutti i costi per non complicare tutto e non restare in fondo alla classifica: in quest’ottica sarebbe importante anche solo evitare la sconfitta per una Georgia che non perde da quattro partite, comprese le due amichevoli dello scorso giugno con Isole Faroe e Capo Verde. A marzo, invece, la selezione guidata da Willy Sagnol aveva rifilato 9 gol complessivi all’Armenia tra andata e ritorno ottenendo la “salvezza” nella Lega B di Nations League. Anche la Turchia nella finestra di giugno ha disputato solo amichevoli: nella trasferta nordamericana gli uomini di Vincenzo Montella hanno battuto 2-1 gli Usa e perso 1-0 con il Messico, risultati che hanno fatto seguito alla doppia sfida di marzo con l’Ungheria che ha regalato a Calhanoglu e compagni la promozione in Lega A di Nations League.

Sagnol potrà contare sui giocatori più rappresentativi della sua selezione: oltre a Kvaratskhelia, saranno della partita anche Mamardashvili e Mikautadze. Big presenti anche nella Turchia: l’interista Calhanoglu prenderà in mano le redini del centrocampo; al resto penseranno i due talenti più luminosi, Guler e Yildiz, pronti a supportare l’attaccante Akturkoglu, appena passato dal Benfica al Fenerbahçe in uno dei tanti colpi avvenuti negli ultimi giorni di mercato (ironia della sorte era stato proprio lui a segnare il gol decisivo nello spareggio per la qualificazione alla Champions League tra portoghesi e turchi).

Come vedere Georgia-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida Georgia-Turchia è in programma giovedì alle 18:00 allo stadio Boris Paichadze di Tbilisi, in Georgia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gli ultimi tre precedenti, tra cui la vittoria per 3-1 della Turchia a Euro 2024, non hanno mai deluso dal punto di vista dello spettacolo, con la Georgia che è sempre riuscita a segnare almeno una rete. Anche questa sfida non farà eccezione: l’opzione “gol” è da prendere seriamente in considerazione.

Le probabili formazioni di Georgia-Turchia

GEORGIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Azarovi, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili; Kocharashvili, Mekvabishvili; Lominadze, Kiteishvili, Kvaratskhelia; Mikautadze.

TURCHIA (4-5-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Elmali; Yuksek, Calhanoglu, Aydin, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2