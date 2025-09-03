Pronostico Danimarca-Scozia: c’è il fattore sempre decisivo

Danimarca-Scozia è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.
Altro girone da quattro squadre, altre sfide che iniziano in questa settimana. Pure nel gruppo C, quello che vede protagoniste Danimarca e Scozia (e anche Grecia e Bielorussia) questa è la prima partita di qualificazione al prossimo Mondiale. Insomma, subito tre punti pesantissimi in palio perché si sa, con questa formula, solamente la prima va avanti sicura.
Una sfida che è di difficile interpretazione. Certo, la Danimarca a questi livelli ha maggiore esperienza e lo sappiamo, ma la Scozia nel corso degli ultimi anni è crescita moltissimo e ha dei giocatori molto importanti che possono sempre fare la differenza. A primo impatto ce ne viene uno in mente, quel McTominay del Napoli decisivo lo scorso anno per lo scudetto azzurro. Insomma, quello da tenere in considerazione.
I danesi, però, possono sicuramente puntare su quello che sembra un collettivo migliore e non solo: anche sulla possibilità di giocare davanti al proprio pubblico che è una costante nei confronti tra queste due nazionali. Infatti, negli ultimi cinque scontri, la formazione che giocato in casa, magari anche con difficoltà e su questo non ci piove, ha sempre vinto. Crediamo succederà così anche nella gara in programma in questo fine settimana.
Come vedere Danimarca-Scozia in diretta tv e in streaming
La sfida Danimarca-Scozia è in programma venerdì 5 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.
Il pronostico
Sfida da vittoria danese, in una gara che dovrebbe anche regalare meno di tre reti complessive. Andando a vedere i precedenti si affrontano due formazioni che si rispettano e che quindi possono anche darsi filo da torcere fino alla fine. Ma il fattore campo è sempre stato decisivo.
Le probabili formazioni di Danimarca-Scozia
DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestegaard, Dorgu; Hojbjerg, Hjulamnd; Dreyer, Eriksen, Dolberg; Biereth.
SCOZIA (5-4-1): Gunn; Jonhston, Souttar, Hanley, Tierney, Robertson; Ferguson, Golmour, McGinn, McTominay; Hirst.