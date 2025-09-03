Pronostico Bulgaria-Spagna: la Roja fa subito la voce grossa

Bulgaria-Spagna è una partita valida per la prima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Tra le selezioni che non hanno ancora debuttato nelle qualificazioni c’è anche la Spagna campione d’Europa, sorteggiata nel girone fa quattro insieme a Turchia, Georgia e Bulgaria. La Roja a giugno è stata impegnata nella Final Four di Nations League: Lamine Yamal e compagni non sono riusciti a difendere il titolo conquistato due anni prima perdendo ai calci di rigore la finalissima con il Portogallo al termine di un pirotecnico 2-2.

Delusione che dovrebbe essere già alle spalle per la rappresentativa guidata da Luis De La Fuente, al momento la candidata principale per la vittoria della kermesse che andrà in scena l’estate prossima nel continente nordamericano. Per la Spagna, tuttavia, sarà importante partire forte in un gruppo che cela qualche insidia:

I primi tre punti molto probabilmente arriveranno nella trasferta di Sofia, in Bulgaria, contro la selezione meno competitiva del raggruppamento. Fuori casa la Roja è praticamente imbattibile: basti pensare che l’ultima sconfitta rimediata fuori dai propri confini risale a marzo 2023, più di due anni fa. Per quanto riguarda i bulgari, parliamo di una nazionale che ormai da almeno tre decenni non riesce più a sfornare talenti in grado di riportare questa rappresentativa a giocare la fase finale di una grande manifestazione internazionale: l’ultimo Mondiale a cui ha preso parte la Bulgaria, per intenderci, è Francia 1998. Gli uomini di Ilian Iliev hanno incassato un netto 4-0 nell’amichevole di giugno con la Grecia, mentre qualche mese prima erano usciti sconfitti dal playoff di Nations League con l’Irlanda, fallendo l’obiettivo promozione dalla Lega C a quella B.

De La Fuente ha convocato Rodri e Carvajal, assenti da tempo per via dei rispettivi infortuni. In attacco si affida ad Oyarzabal, favorito su Ferran Torres: ai suoi lati Yamal e Nico Williams.

Come vedere Bulgaria-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bulgaria e Spagna è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Vasil Levski” di Sofia, in Bulgaria. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.33 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

La Spagna non fallirà l’esordio nelle qualificazioni mondiali: prevediamo una vittoria larga contro la modesta Bulgaria. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Spagna

BULGARIA (5-4-1): Mitov; Minkov, Dimitrov, Petkov, Nedyalkov, Nurnberger; Despodov, Shopov, Gruev, Milanov; Kolev.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Dani Olmo; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3