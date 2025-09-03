Pronostico Argentina-Venezuela: nessun regalo, Natale è lontano

Argentina-Venezuela è un match della diciassettesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla all’1:30 di venerdì: pronostico.

L’Argentina è già qualificata al prossimo Mondiale. I campioni del Mondo sono primi nel raggruppamento sudamericano ma non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. Non è il tempo di regali, Natale è lontano.

Il Venezuela, invece, si gioca il tutto per tutto in queste ultime partite. Al momento è al settimo posto, l’ultimo utile per garantirsi almeno l’accesso ai playoff. Ma deve combattere, perché la Bolivia è sotto di un punto e vorrebbe il sorpasso. Difficile, invece, prendersi il sesto posto, quello che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima manifestazione. Ma uscire indenni da questa partita è complicato, troppo complicato, difficile. Anzi, diciamolo chiaramente: l’Argentina vincerà la partita.

Come vedere Argentina-Venezuela in diretta tv e in streaming

La sfida Argentina-Venezuela, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’1:30, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento al costo di 3,99 euro.

Il pronostico

Argentina vincente, ma quota molto bassa. Quindi puntiamo sul GOL: il Venezuela, che ha il compito e il dovere di attaccare per cercare di prendersi un punto o una vittoria che potrebbero garantire l’accesso al Mondiale, potrebbe trovare la via della rete. Ma alla fine nel proprio intento, almeno quello finale, non ci riuscirà. Albiceleste ancora vincente. Non c’è scampo.

Le probabili formazioni di Argentina-Venezuela

ARGENTINA (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Medina; Rodrigo De Paul, Simeone, Fernandez, Almada; Messi, Alvarez.

VENEZUELA (4-3-3): Romo; Arambarru, Navarro, Angel, Ferraresi; Martinez, Casseres, Herrera; Martinez, Rondon, Soteldo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1