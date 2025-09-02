Pronostico Slovacchia-Germania: debutto con vittoria

Slovacchia-Germania è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dalla Germania nella fase finale di Nations League che i tedeschi di Nagelsmann hanno pure giocato in casa. E invece sono arrivate due sconfitte. Poco male: adesso il pensiero è tutto a queste qualificazioni al prossimo Mondiale che iniziano giovedì.

Debutto in trasferta per una squadra che in un girone da quattro formazioni non avrà nessun problema ovviamente a chiudere al primo posto. Troppe differenza tecniche e fisiche non solo contro la Slovacchia – che sulla carta è quella che potrebbe anche creare qualche problema – figuriamoci con le altre che davvero non hanno nessuna possibilità di tenere testa a questa formazione. Insomma, una Germania che anche per aver raggiunto la fase finale di Nations League ha beccato un girone semplice. Pensare che ci sarebbe potuta essere l’Italia…

Vabbè, gli azzurri hanno cambiato come sappiamo e sperano di mettere a posto le cose. La situazione in questo girone non riguarda più la squadra di Gattuso ma quella tedesca. E come spiegato prima non ci saranno particolari intoppi nel corso di questi novanta minuti che si preannunciano, ovviamente, molto ma molto indirizzati.

Come vedere Slovacchia-Germania in diretta tv e in streaming

La sfida Slovacchia-Germania è in programma giovedì 4 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La quota della vittoria esterna tedesca è assai importante quindi crediamo possa essere presa in considerazione così com’è, senza pensare ad altro. Occhio anche alla possibilità, ma questo è un plus, del GOL.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Germania

SLOVACCHIA (3-4-3): Rodak; Gyomber, Skriniar, Satka; Kmet, Hrosovskyi, Duda, Hancko; Bero, Bozenik, Tupta.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Raum; Gross, Goretzka; Woltemade, Wirtz, Adeyemi; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2