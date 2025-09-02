Pronostico Olanda-Polonia: Koeman mette la freccia

Olanda-Polonia è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Due partite e altrettante vittorie per l’Olanda di Koeman in queste qualificazioni al prossimo Mondiale. Gli stessi punti della Polonia che però di partite ne ha giocate tre. Possiamo affermare serenamente che in questo raggruppamento non ci sono possibilità diverse di una vittoria della squadra orange, che si prenderà il primo posto e anche la qualificazione alla manifestazione della prossima estate.

Dieci gol fatti e zero subiti in due partite. Certo, tutto molto semplice contro Malta nel turno precedente che è stata distrutta per otto a zero. Ma un’Olanda del genere, vogliosa di segnare e di vincere senza pensare a tutto il resto e senza specchiarsi troppo, soprattutto, era da molto tempo che non si vedeva. Quindi anche la Polonia potrebbe cadere, e cadrà, sotto i colpi di giocatori importanti che, anche per via dei club che difendono, hanno imparato ad avere una mentalità diversa dal solito. Vale a dire: poche situazioni e possibilità di “specchiamento” ma voglia, eccome, di divertire e divertirsi segnando in qualunque occasione possibile. Solo così, a dire il vero, con questa cattiveria sottoporta, si possono comunque raggiungere dei risultati.

La Polonia dal proprio canto, che rimane una nazionale temibile, cercherà in tutti i modi di fare la sua partita cercando ovviamente di strappare un risultato positivo. Ma in questo momento, anche per via di un profondo ricambio generazionale in atto, l’Olanda di problemi non ne dovrebbe avere.

Come vedere Olanda-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida Olanda-Polonia è in programma giovedì 4 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.58 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

L’obiettivo è quello sicuramente della vittoria per l’Olanda. E arriverà. Un altro però, nemmeno non troppo velato, è quello di non subire reti. E crediamo che pure in questo caso il target possa essere serenamente raggiunto.

Le probabili formazioni di Olanda-Polonia

OLANDA (4-3-3): Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Frimpong, Depay, Gakpo.

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Skrzyczak, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Slizs, Moder, Zalewski; Piatek, Swiderski.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0