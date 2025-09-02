Pronostico Lussemburgo-Irlanda del Nord: da prendere al volo la quota GOL

Lussemburgo-Irlanda del Nord è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il girone A di qualificazione al prossimo Mondiale, con solamente 4 squadre impegnate, inizia in questa settimana. E una delle partite in programma è quella tra Lussemburgo e Irlanda del Nord. Non ci sarà storia, ovviamente, per il primo posto: la Germania è la super favorita e non avrà problemi.

L’Irlanda del Nord, invece, in questo mini raggruppamento, si giocherà tutte le possibilità di qualificazione al prossimo Mondiale con la Slovacchia. Almeno il secondo posto, ovvio, quello che permette di andare agli spareggi. Un compito complicato, in generale, ma vista la caratura dell’ultima squadra, quel Lussemburgo che come sappiamo tutti non ha nessuna possibilità di pensare ad una qualificazione, si potrebbe anche fare.

Certo, l’Irlanda del Nord contro questa squadra non è che sia riuscita sempre a vincere. Nell’ultimo confronto, datato 2024, è arrivato infatti un pareggio. Ora, pensare che possa succedere di nuovo ci pare alquanto improbabile – anzi siamo sicuri che non succederà di nuovo – mentre si potrebbe ripetere la questione molte reti. Anche perché, la quota del pronostico GOL che potrete vedere sotto, è davvero importante, assolutamente da prendere.

Come vedere Lussemburgo-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

La sfida Lussemburgo-Irlanda del Nord è in programma giovedì 4 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Dentro una gara da almeno una rete per squadra e da almeno tre reti complessive – la quota del segno GOL è davvero lodevole – occhio anche alla vittoria dell’Irlanda del Nord che, i più coraggiosi, potrebbero anche giocare in singola senza pensare ad altro.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Irlanda del Nord

LUSSEMBURGO (5-3-2): Cardoso; Dzogovic, Jans, Korac, Carlson, Bohnert; de Sousa, Barreiro, Sinani; Rodrigues, Dardari.

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Charles; Spencer, Ballard, Hume; Bradley, Charles, Seville, Devenny; Smyth, Price; Hale.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2