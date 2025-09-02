Pronostico Liechtenstein-Belgio: goleada senza storia

Liechtenstein-Belgio è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il Belgio ha due partite in meno nel girone J di qualificazione al Mondiale. E nonostante sia anche arrivato un pareggio – sono 4 i punti in due partite – la squadra di Rudi Garcia può ancora arrivare al primo posto e quindi andare direttamente alla fase finale del torneo del prossimo anno. Deve vincere, però, tutto quello che rimane. E diciamo che contro il Liechtenstein di problemi non ce ne saranno. Nemmeno uno.

Zero gol fatti, otto presi, in tre partite per i padroni di casa che sanno benissimo, da sempre, di non avere la minima possibilità di andare al Mondiale. Si gioca per divertimento in questo caso e con un solo obiettivo, cercare in tutti i modi, fin quando possibile, di limitare i danni. Ma il Belgio come detto prima deve vincere e siccome alla fine, in caso di arrivo a pari punti, il primo criterio sarà quello della differenza reti, è abbastanza normale pensare che possa arrivare una vera e propria goleada.

Garcia dovrà fare a meno di Lukaku che è infortunato, ma almeno in questo match l’assenza dell’attaccante del Napoli è un problema di pochissimo conto. Possibilità che la partita non finisca con almeno cinque gol ospiti non ce ne stanno. Tutto scritto, in poche parole.

Come vedere Liechtenstein-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Liechtenstein-Belgio è in programma giovedì 4 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata a 1.01 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno OVER 3,5, invece, ha un valore di 1.28 su Snai.

Il pronostico

Larga vittoria dei Diavoli Rossi che vinceranno una partita senza storia segnando almeno cinque gol nell’arco del match. E non ne prenderanno nemmeno uno.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Belgio

LIECHTENSTEIN (3-5-2): Buchel; Traber, Malin, Hofer; Kindle, Luchinger, Hasler, Sele, Goppel; Saglam, Luque-Notaro.

BELGIO (4-2-3-1): Sels; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukebakio.

POSSIBILE RISULTATO: 0-5