Pronostico Kazakistan-Galles: occasione unica per i Dragoni

Kazakistan-Galles è una partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 15:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Rispetto ad altri gironi delle qualificazioni Uefa al Mondiale ’26, il gruppo J è uno quelli che si sono portati più avanti. In questa finestra dedicata agli impegni delle rappresentative nazionali sono in programma la quinta e la sesta giornata, per cui i tempi sono maturi per tracciare un minimo bilancio: attualmente in vetta non c’è il favoritissimo Belgio – i Diavoli Rossi hanno giocato due gare in meno – ma la Macedonia del Nord, a quota 8 punti, seguita dal Galles a -1.

La selezione britannica guidata da Craig Bellamy si è imposta sulle squadre meno competitive del gruppo: 3-1 al Kazakistan e 3-0 al modesto Liechtenstein, travolto lo scorso giugno a Cardiff. Contro i nordmacedoni, però, verosimilmente i loro diretti concorrenti per il secondo posto che vale i playoff, il Galles non è andato al di là di un pareggio (1-1), in una partita parecchio sofferta in cui i Dragoni hanno riacciuffato i balcanici solamente in pieno recupero. Ancor più rocambolesca, invece, la sfida con il Belgio, persa 4-3. Gli uomini di Bellamy, dopo aver rimontato addirittura 3 gol, sono capitolati a due minuti dalla fine, trafitti da una rete di De Bruyne.

Adesso, per il Galles, è fondamentale battere – un’altra volta – il Kazakistan: una vittoria e due sconfitte finora per la selezione euroasiatica, vittoriosa esclusivamente contro il Liechtenstein.

Dragoni favoriti anche se affrontare un viaggio così lontano non è mai semplice e la storica qualificazione alla Champions League di una squadra kazaka, il Kairat, ne è la dimostrazione: appena una settimana fa, infatti, a farne le spese sono stati gli scozzesi del Celtic. Tra gli esclusi dalle convocazioni di Bellamy, l’ex Juventus Aaron Ramsey, oggi ai Pumas in Messico.

Come vedere Kazakistan-Galles in diretta tv e in streaming

La sfida tra Kazakistan e Galles è in programma giovedì alle 15:00 alla Astana Arena di Astana, in Kazakistan. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In gare ufficiali, da novembre 2023, il Kazakistan ha battuto solo il Liechtenstein e pareggiato con la Norvegia. Per il resto, quasi solo sconfitte. Si può prendere in considerazione, dunque, un colpaccio del Galles, che già all’andata ha avuto la meglio, abbastanza comodamente, sui kazaki: anche stavolta è assai probabile che i britannici riescano a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Galles

KAZAKISTAN (5-4-1): Seysen; Vorogovskiy, Alip, Maliy, Kairov, Astanov; Kenzhebek, Zaynutdinov, Muzhikov, Chesnokov; Samorodov.

GALLES (4-5-1): Darlow; Davies, Mepham, Rodon, Williams; James, Brooks, Thomas, Wilson, Johnson; Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2