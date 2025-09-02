Pronostico ItaliaU21-Montenegro U21: in casa vincono sempre gli azzurri

ItaliaU21-Montenegro U21 è una partita valida per la prima giornata di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla, formazioni e pronostico

Dopo l’Europeo inizia ufficialmente l’era Baldini sulla panchina della nazionale under 21: la federazione ha deciso di cambiare scegliendo in questo caso un tecnico che lo scorso anno ha portato alla promozione il Pescara dopo i playoff di Serie C. Vedremo, e noi speriamo di sì, se è stata fatta la scelta giusta.

Le prime convocazioni sono state fatte. E purtroppo il nuovo commissario tecnico ha perso Camarda, che si è fatto male contro il Milan e che quindi non sarà del match. Ma c’è qualità nella rosa della nostra nazionale, lo sappiamo, e nella prima partita di queste qualificazioni al prossimo Europeo non dovrebbero esserci chissà quali problemi. Anche perché, i precedenti – e sono due in totale – ci dicono che quando gli azzurrini affrontano il Montenegro tra le mura amiche vincono sempre.

Il dislivello tecnico, che pende dalla nostra parte, insomma c’è. E deve essere preso in considerazione per questo pronostico. Inoltre, il Montenegro fuori casa segna poco – tranne con formazioni molto abbordabili – quindi occhio alla possibilità di una vittoria azzurra senza nemmeno subire reti. Sarebbe il debutto perfetto per Baldini.

Come vedere ItaliaU21-Montenegro U21 in streaming gratis

La sfida ItaliaU21-Montenegro U21 è in programma venerdì 5 settembre alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta gratuita su Rai 2, che da sempre segue le partite degli azzurrini. Inoltre, in streaming, il match si potrà seguire anche su Rai Play, senza nessun costo aggiuntivo.

Comparazione quote

Al momento non ci sono quote né su Goldbet e Lottomatica e nemmeno su Snai per questa partita che vede protagonisti gli azzurri di Baldini. Ma sotto un pronostico ve lo diamo lo stesso.

Il pronostico

La vittoria dell’Italia ci sta, eccome, in una partita che vale tanto e che permetterebbe appunto di iniziare nel migliore dei modi il percorso di qualificazione al prossimo Europeo. Quindi affermazione azzurra in una gara nella quale solamente i padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di ItaliaU21-Montenegro U21

ITALIA U21 (4-4-2): Motta; Kayode, Marianucci, Comuzzo, Palestra; Amatucci, Ndour, Pisilli, Lipani; Koleosho, Pafundi.

MONTENEGRO U21 in aggiornamento…

POSSIBILE RISULTATO: 2-0