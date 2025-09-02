Pronostici EFL Trophy 2 settembre: nelle coppe quest’anno sono una certezza

EFL Trophy, in Inghilterra si continua a giocare anche nella settimana in cui a prendersi la scena sono le rappresentative nazionali.

Non tutti i club si fermano nella settimana in cui a prendersi la scena sono di nuovo le nazionali. In Inghilterra i riflettori sono puntati sull’EFL Trophy, competizione calcistica alla quale partecipano le squadre della League One, della League Two – rispettivamente la terza e la quarta serie del sistema calcistico- e, a partire dal 2016, alcune Under 21 dei club che militano attualmente in Premier League e Championship. Facendo un paragone un po’ azzardato, è l’equivalente inglese della nostra Coppa Italia Serie C, anche se con qualche differenza sostanziale.

Si tratta di una manifestazione ormai ben radicata. La prima edizione infatti risale a più 40 anni fa – era il 1981 – sebbene all’epoca si chiamasse in modo diverso. Anche nella passata stagione a trionfare è stato il Peterborough United, che ha sollevato la coppa per il secondo anno di fila, raggiungendo il Bristol City a quota tre nella speciale classifica delle vittorie per squadra.

In serata si comincia con la fase a gironi: tra le favorite per i tre punti il Doncaster, che è partito molto bene in League One conquistando 13 punti nelle prime sei giornate (al momento è a quinto a -3 dalla vetta). I Vikings sono imbattuti davanti ai propri tifosi ed in League Cup hanno superato i primi due turni, travolgendo anche il più quotato Middlesbrough a domicilio. La sfida con l’Everton U21 non dovrebbe riservare troppe insidie.

Plymouth e Cheltenham, invece, cercheranno di approfittare dell’EFL Trophy per voltare pagina dopo un inizio di stagione non particolarmente positivo.

I biancoverdi sono quartultimi in League One con un disastroso bilancio di una vittoria e 5 sconfitte, mentre il Cheltenham è il fanalino di coda della League Two con un solo punto in sei giornate. Pur non avendo brillato finora, il Plymouth dovrebbe far valere la propria superiorità, centrando un successo salutare. Stesso discorso per la sfida tra Wycombe e Colchester: i Blues in League One stanno annaspando – sono ancora a secco di vittorie in campionato – ma nelle coppe la musica è diversa. In League Cup hanno già eliminato Leyton Orient e Bromley e dovrebbero iniziare con il piede giusto anche la loro avventura in EFL Trophy.

Le previsioni sulle altre partite

Tra i match più interessanti lo scontro fra squadre di League One, Bolton e Rotherham: partenza tutt’altro che memorabile per i Trotters, solo quattordicesimi, ma i Millers se vogliamo hanno fatto addirittura peggio.

Nonostante il Bolton non sia riuscito ad avere la meglio sui biancorossi negli ultimi 5 precedenti, secondo noi parte leggermente favorito – al netto del turnover dei due tecnici – in una gara che promette emozioni, dal momento che entrambe le difese non sono state impenetrabili in questo primo scorcio di stagione, subendo rispettivamente 6 e 8 reti nei primi sei turni. Per quanto riguarda infine il segno “gol”, sono da tenere in considerazione Burton Albion-Liverpool U21 e Bromley-Crystal Palace U21.

EFL Trophy: possibili vincenti

Doncaster (in Doncaster-Everton U21)

Plymouth (in Plymouth-Cheltenham)

Wycombe (in Wycombe-Colchester)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bolton-Rotherham

Doncaster-Everton U21

EFL Trophy: le partite da almeno un gol per squadra

Burton Albion-Liverpool U21

Bromley-Crystal Palace U21

Comparazione quote

La vittoria del Doncaster è quotata a 1.32 su Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Bolton-Rotherham è quotato invece a 1.65 su Lottomatica e Snai.

