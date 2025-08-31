Pronostico Torino-Fiorentina: la reazione arriva ma dietro si balla troppo

Torino-Fiorentina è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non potevano iniziare peggio la stagione del Torino e l’avventura di Marco Baroni sulla panchina granata: a San Siro, lunedì scorso, l’Inter ha fatto il bello e cattivo tempo, approfittando di una difesa colabrodo, apparsa ancora più fragile quando si trattava di costruire dal basso. Una vera e propria caporetto per un Toro che per fare un certo tipo di gioco dovrà prima trovare un po’ di equilibrio se non vuole rischiare altre imbarcate del genere.

Il severo 5-0 del Meazza contribuisce in ogni caso a erodere la fiducia, già molto scarsa, dei tifosi nei confronti del progetto societario che, grazie ad una discreta campagna acquisti, stavolta sembrava avesse acquisito un minimo slancio. Sta a Baroni, adesso, apportare i correttivi, a partire dalla sfida con la Fiorentina, che segnerà il debutto dei granata davanti al proprio pubblico nella Serie A 2025-26.

La Viola in settimana è riuscita clamorosamente a complicarsi la vita nel ritorno dello spareggio di accesso alla Conference League con i modesti ucraini del Polissya, travolti 3-0 all’andata: la squadra di Stefano Pioli, zeppa di seconde linee, è andata addirittura sotto di due gol nei primi venti minuti ed ha raddrizzato la situazione soltanto nella ripresa dopo l’ingresso dei titolari (rimonta da 0-2 a 3-2). Una Fiorentina ancora in pieno rodaggio, se consideriamo anche la prova opaca di Cagliari, coi sardi che hanno riacciuffato i gigliati in pieno recupero (1-1) al termine di un match in cui ad avere le occasioni migliori sono stati proprio i rossoblù.

Torino-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Niente rivoluzioni in casa Toro: Baroni è orientato a confermare il 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Ngonge, Simeone e Vlasic. La novità è a centrocampo, dove il nuovo arrivato Asllani è in vantaggio su Ilkhan: sarà lui ad occuparsi della regia, tra Casadei e Gineitis. Dietro ballottaggio tra Masina e Maripan.

Nella Fiorentina rientra Kean, squalificato in coppa: Pioli pensa ad un tandem con Piccoli, pronto al debutto. A centrocampo Sohm e Fagioli, con Gudmundsson in versione trequartista. Tornano dal 1′ Gosens e Pongracic.

Come vedere Torino-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Fiorentina è in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Torino è chiamato a riscattare la brutta figura con l’Inter e contro una Viola che deve ancora prendere forma molto probabilmente ci riuscirà. Ci aspettiamo almeno una rete per parte, tenendo conto delle problematiche difensive di entrambe le squadre. Un pareggio, risultato peraltro uscito tre volte negli ultimi 5 confronti, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1