Pronostico Rayo Vallecano-Barcellona: terza vittoria di fila (col solito problema)

Rayo Vallecano-Barcellona è una gara della terza giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Ha raggiunto i gironi europei il Rayo Vallecano. Due partite semplici, contro una squadra, il Neman, che non ha creato nessun fastidio. E infatti il quattro a zero arrivato in settimana dimostra una cosa: sotto l’aspetto fisico non c’è stato chissà quale dispendio di energie.

Sarebbe sicuramente essere potuto un fattore, non determinante ovvio, perché contro il Barcellona puoi anche essere fresco di un mese ma devi fare i conti contro una squadra e contro dei giocatori che giocano ad una velocità diversa, sia di gambe che di testa, rispetto a quelle che sono la maggiore parte delle formazioni europee. Ecco perché la squadra di Flick, ad agosto, parte sempre favorita per vincere tutto anche la Champions League. Ricordiamoci che c’è sempre quel Lamine Yamal che ha ripreso dando spettacolo e segnando delle reti meravigliose.

Barcellona ovviamente favorito, senza nessuna possibilità che la partita possa finire in maniera diversa da una vittoria esterna. E il finale ve lo diciamo sotto.

Come vedere Rayo Vallecano-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Barcellona, gara valida per la terza giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Se davanti il Barcellona segna a raffica, dietro regala sempre qualcosa. Quindi in questo match dal finale scontato con una vittoria esterna per la squadra di Flick, il Rayo almeno un gol nell’arco dei novanta minuti dovrebbe riuscire a trovarlo. Di conseguenza, il match, regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Barcellona

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Ciss, Diaz, Lopez; Garcia, de Frutos, Palazon.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; A. Garcia, Araujo, Cubarsì, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3