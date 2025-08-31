Pronostico Liverpool-Arsenal: succederà per la quinta volta di fila

Liverpool-Arsenal è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Chi rimarrà in vetta alla classifica da solo? Liverpool e Arsenal dopo le uniche due squadre in Premier che se ne possono andare alla sosta a punteggio pieno. E da soli, quindi, davanti a tutti. Un big match: perché se da un lato ci sono i campioni in carica vogliosi di ripetersi, dall’altro Arteta si è stancato di arrivare secondo e ha preso quell’attaccante che è sempre mancato nella sua rosa.

Inoltre i londinesi sembrano aver messo le cose a posto per quanto riguarda il pacchetto arretrato visto che le due vittorie sono arrivate senza nemmeno subire una rete. E quindi si sa, chi riesce a non prendere reti è sempre la favorita. Ora, pensare che questo match possa finire senza nemmeno una segnatura della squadra che ha vinto lo scorso anno e che ha ripreso come ha lasciato ci pare oggettivamente esagerato.

Quindi? Quindi, prima di addentrarci in quello che è il pronostico, vi diciamo quello che pensiamo, anche andando a vedere i precedenti che ci sono stati tra queste due formazioni: negli ultimi quattro incroci entrambe hanno trovato la via della rete ed è sempre finita con almeno tre gol complessivi. La certezza, insomma, è questa.

Il pronostico

Un gol per squadra, sicuro, senza possibilità che possa finire in maniera diversa. La vittoria del Liverpool è altamente pronosticabile, quindi occhi alla possibilità della combo in favore della squadra di Slot che ha chiuso, come sappiamo, pure un altro colpo di mercato, quell’Isak pagato 175 milioni di euro. Un colpaccio vero e proprio – strapagato – ma che ha alzato il livello. Anche l’entusiasmo di questo ultimo innesto potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Liverpool-Arsenal

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerzek; Graverberch, Szobozlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; MAdueke, Gyokeres, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1