Pronostico Lazio-Verona: primo sorriso per Sarri

Lazio-Verona è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si sapeva che sarebbe stato difficile per la Lazio, che non ha potuto fare mercato, uscire con un risultato positivo dalla trasferta di Como. Ma nessuno si aspettava una debacle del genere, oggettivamente: di Lazio si è visto poco, e Sarri ha il suo lavoro da fare.

Il calendario però, dopo un debutto complicato, aiuta senza dubbio i capitolini che, in questo momento, hanno bisogno di partite del genere, meno difficili, per trovare entusiasmo e certezze. I veneti, che hanno cambiato invece moltissimo nel corso dell’estate e che danno la sensazione di non essersi rinforzati, sono poco cosa. E poi ci sono i precedenti anche, perché quando la Lazio incontra il Verona, soprattutto all’Olimpico, vince quasi sempre. Lo scorso anno è successo sia all’andata che al ritorno, per esempio. E questi dati non possono non essere tenuti in considerazione.

Sarri ieri ha parlato in conferenza e per la prima volta ha alzato la voce: “Se questa squadra non è adatta a me vuole dire che hanno sbagliato quelli che mi hanno preso”. Anche perché, nel momento in cui Sarri si è seduto sulla panchina, non sapeva che ci sarebbe stata questa situazione dello stop del mercato. Si è trovato tutto addosso e non ha abbandonato la nave per un importante senso di appartenenza. Ma servono i punti, adesso, e arriveranno.

Il pronostico

Lazio vincente, in una gara che dovrebbe vedere protagonista, almeno a livello di reti, solamente la formazione padrona di casa. Primo sorriso per Sarri.

Le probabili formazioni di Lazio-Verona

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Provastagaard, Tavares; Guendouzi, Rovella; Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Niasse, Bernede, Serdar, Frese; Giovane; Sarr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0